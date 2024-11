Caïman. Alors que l’intelligence artificielle se développe, l’UCCI prépare les transformations à venir

Cayman Compass

Par Kayla Young –

L’Université des Îles Caïmans (UCCI) accueillera cette semaine des visiteurs de toute la région pour explorer le thème de l’intelligence artificielle. – Photo : Archives

À l’Université des Îles Caïmans, l’intelligence artificielle (IA) – et l’impact de ce domaine technologique en pleine expansion sur le monde du travail – est devenue un sujet brûlant parmi les éducateurs.

Tamsin Deasey, directrice marketing, communication et admissions de l’UCCI, plaide en faveur de l’éducation à l’IA.

« Il y a la formation pour la prochaine génération », explique Deasey, « mais il y a aussi la reconversion des personnes déjà sur le marché du travail, car chaque poste ou une grande partie des postes évolueront au cours des cinq prochaines années, et aucun ne sera comme avant. Tout ce qui peut être automatisé le sera potentiellement. »

Cela signifie une transformation dans des domaines aussi variés que la banque, la médecine, le développement de logiciels et la prévision des ouragans.

Formation pour l’avenir

Le besoin urgent de former et de reconvertir la main-d’œuvre a poussé l’UCCI, en partenariat avec Enterprise Cayman, à lancer un programme de certificat en compétences numériques intégrant des compétences en IA. Pendant ce temps, plus de 50 membres du corps enseignant et du personnel de l’UCCI, encouragés par Deasey, ont suivi volontairement des cours sur l’IA pour améliorer leurs compétences.



Le président de l’UCCI, Robert W. Robertson, souligne que l’intégration de l’IA dans l’éducation vise à préparer les Caïmanais aux changements qui affectent déjà le marché du travail mondial. Le Forum économique mondial estime que 60 % des emplois dans les économies avancées seront impactés par l’apprentissage automatique.

« Vous pouvez faire l’autruche et dire : “Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe.” Ce n’est probablement pas une bonne option, surtout pour une institution éducative comme l’UCCI », a déclaré Robertson. « Ou vous pouvez commencer à développer une prise de conscience et une compréhension. Et nous avons choisi cette deuxième voie. »

Accueil des experts régionaux en IA

Cette semaine, l’UCCI deviendra un centre de discussions sur l’IA, en accueillant environ 200 personnes, dont 80 étudiants, de toute la région, pour une conférence de deux jours intitulée “IA – La prochaine génération : Fusion de l’entreprise et de la technologie”, organisée conjointement avec l’International College of the Cayman Islands.

Les 21 et 22 novembre, cette conférence régionale sur les affaires, organisée par l’International Accreditation Council for Business Education, explorera le rôle des nouvelles technologies dans les affaires, l’éducation technologique, l’éthique, la protection des données et la place des femmes dans la technologie.

Objectifs de la conférence

Selon Robertson, l’objectif est de réunir des leaders d’entreprises, des experts en technologie, des étudiants et des enseignants pour discuter des besoins et des exigences du marché du travail.

L’événement mettra en avant des intervenants internationaux de renom, comme James Stanger, « évangéliste technologique » de CompTIA, ainsi que des leaders locaux tels que Charlie Kirkconnell de Cayman Enterprise City, Woody Foster de Foster’s, et Steve McIntosh de Cayman Finance.



Tamsin Deasey animera un panel sur les femmes dans la technologie, avec des intervenantes comme Efe Avan-Nomayo, associée réglementaire chez Walkers, Vanessa Slowey, ancienne PDG de Digicel, et Alexandra Forssell, directrice de la cybersécurité chez Deloitte.

« La technologie est un secteur que les femmes évitent parfois, le percevant comme dominé par les hommes. Je pense que l’IA change cela, car l’IA est littéralement pour tout le monde », a déclaré Deasey.

« Elle touche tout le monde dans leur vie. Sans aucun doute, chaque personne l’utilisera. Et je pense que c’est un bon levier pour encourager davantage de femmes à s’impliquer dans la technologie. »

Un avenir centré sur l’éducation à l’IA

Robertson espère maintenir l’élan autour de l’éducation à l’IA après la conférence, en visant à développer des programmes d’études sur l’IA pour les plus jeunes étudiants des Îles Caïmans.

« Certains États des États-Unis développent des stratégies éducatives en IA pour tous les niveaux, de l’école primaire au collège. Nous devons vraiment envisager cela comme un système intégré, afin que, lorsqu’ils arrivent à l’UCCI, ils possèdent les compétences de base nécessaires pour aller plus loin », a-t-il déclaré.

« C’est un domaine compétitif à l’échelle mondiale. Les entreprises chercheront à recruter les individus les plus compétents. Et pour que notre économie nationale reste compétitive, posséder ces compétences en IA et en technologie sera absolument crucial. Sinon, nous risquons de prendre du retard. Je pense que cela ne fait aucun doute. »

La conférence de deux jours, “IA – La prochaine génération : Fusion de l’entreprise et de la technologie”, débute à 9 h jeudi et se poursuit vendredi. Les billets sont disponibles en ligne pour une participation en personne ou virtuelle, à l’UCCI, au Sir Vassel Johnson Hall.

J’aime ça : J’aime chargement…