CANCER DE LA PROSTATE. Sensibilisation à la santé masculine en Martinique : un tabou qui tombe progressivement

Hier après-midi, à l’hôtel Bakoua, l’association “Les Hommes de l’Air”, en collaboration avec Air France, a organisé une conférence pour mettre en lumière les problématiques de santé masculine, en particulier les cancers masculins dans notre région. À l’occasion des opérations de sensibilisation “Moustache” pour la santé masculine durant le mois de novembre, plusieurs intervenants, dont des médecins spécialisés et des représentants d’associations, ont partagé leur expertise et leurs préoccupations sur ce sujet encore tabou. Cette initiative vise à briser le silence qui entoure ces maladies et à encourager un dépistage plus précoce et une prise en charge adaptée.

Les intervenants :

Les représentants de l’Association “Les Hommes de l’Air”

Dr. Johan Rose Dite Modestine – Urologue, Responsable Médical de l’unité Pôle Cancérologie-Hématologie-Urologie de Martinique.

– Urologue, Responsable Médical de l’unité Pôle Cancérologie-Hématologie-Urologie de Martinique. Jean-José Julien – Président de l’Association Cyparis, engagée dans la sensibilisation aux cancers masculins et la promotion du dépistage.

– Président de l’Association Cyparis, engagée dans la sensibilisation aux cancers masculins et la promotion du dépistage. Dr. Escarmant – Professeur retraité, ancien chef du pôle cancérologie du CHU de Martinique et actuellement médecin-conseil pour le GIP PROM (Plateforme régionale d’oncologie de Martinique).

– Professeur retraité, ancien chef du pôle cancérologie du CHU de Martinique et actuellement médecin-conseil pour le GIP PROM (Plateforme régionale d’oncologie de Martinique). Mme Edmond – Directrice régionale d’Air France, soutenant l’initiative par le biais de vols “Moustache” pour sensibiliser au dépistage des maladies masculines

Un fléau méconnu : le cancer de la prostate en Martinique

En Martinique, les chiffres sont alarmants concernant le cancer de la prostate. Selon le Dr Johan Rose Dite Modestine, responsable médical en urologie à l’hôpital de la Martinique, l’île enregistre un taux de cancer de la prostate bien supérieur à la moyenne hexagonale, avec environ 120 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Cette statistique représente près du double des taux observés en France métropolitaine. Le Dr Dite Modestine souligne l’importance du dépistage, souvent négligé en raison des réticences culturelles et de la stigmatisation entourant la santé masculine dans les Antilles. Selon lui,

“le cancer de la prostate reste très fréquent chez les hommes martiniquais, mais le tabou autour du sujet empêche souvent un diagnostic précoce et donc une prise en charge rapide.”

La réalité des cancers masculins dans les Caraïbes

Le Dr Escarmant, oncologue retraité et médecin conseil de l’association GIPPROM, a mis en évidence la disparité dans l’accès aux soins entre les îles de la Caraïbe. Il explique que les structures de traitement, comme la radiothérapie, sont presque inexistantes dans certains pays voisins comme Sainte-Lucie, obligeant de nombreux patients à se déplacer pour obtenir des soins adéquats. Comparativement, la Martinique est privilégiée grâce aux équipements médicaux modernes et à une couverture sociale avantageuse. Le Dr Escarmant insiste :

“Nous avons une chance inestimable ici en Martinique, avec des infrastructures de santé avancées, alors que dans le reste de la Caraïbe, de nombreux patients n’ont pas accès à de tels soins.”

Les tabous autour de la santé masculine et la sensibilisation

Jean-José Julien, président de l’association Cyparis, a abordé l’aspect culturel qui freine les hommes dans la région à se faire dépister. Dans la culture antillaise, le cancer et la maladie sont souvent perçus comme des faiblesses qu’il vaut mieux taire. L’association Cyparis travaille à briser ces tabous en sensibilisant les hommes aux cancers de la prostate, des testicules et à d’autres problèmes de santé masculins.

“Nous organisons des sessions d’information dans les communautés pour expliquer que se faire dépister ne diminue pas la virilité d’un homme, bien au contraire, cela lui permet de prendre soin de sa famille et de lui-même,”

a-t-il déclaré.

Air France et son engagement dans la sensibilisation

Mme Edmond, directrice régionale d’Air France, a expliqué l’engagement de la compagnie aérienne à soutenir l’association “Les Hommes de l’Air”. Air France organise des “vols moustache” au mois de novembre pour sensibiliser les passagers aux cancers masculins. Ces vols incluent la distribution de porte-clés et de stickers, dont les bénéfices sont reversés à des associations de lutte contre le cancer. En organisant cette conférence en Martinique, Air France souhaite étendre la portée de cette campagne dans la région antillaise.

“Nous espérons contribuer à faire tomber les tabous sur la santé masculine et encourager les hommes à se faire dépister plus tôt,”

a-t-elle affirmé.

La prévention, clé de la lutte contre le cancer

L’un des messages forts de cette conférence a été l’importance de la prévention. Le Dr Rose Dite Modestine a expliqué que le dépistage précoce permet non seulement de traiter la maladie de manière plus efficace, mais également de préserver une meilleure qualité de vie pour les patients, notamment en termes de continence et de sexualité. Il encourage les hommes de 50 à 70 ans à consulter régulièrement, en insistant sur le fait qu’un diagnostic précoce augmente considérablement les chances de guérison et minimise les séquelles.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de parler de ces maladies et de multiplier les actions de prévention pour lever les tabous. Air France et ses partenaires s’engagent pour la santé publique, espérant que de plus en plus d’hommes prendront conscience de l’importance de leur santé et oseront franchir le pas du dépistage.

