Et si nous mesurions enfin ce que les entreprises apportent à la Martinique ?

Pour sortir du procès permanent de l’entreprise comme de sa défense automatique, mettons les faits au centre du débat. « Une société ne s’apaise pas parce que tout le monde pense la même chose. Elle s’apaise lorsque chacun peut défendre ses convictions à partir de faits partagés. »

La Martinique a besoin d’entrepreneurs. Pas comme figures abstraites d’un discours économique, mais comme femmes et hommes qui imaginent, investissent, embauchent, forment, transmettent et tiennent lorsque les crises s’enchaînent. Entreprendre ici, c’est choisir le temps long dans un territoire où l’incertitude est souvent la règle. C’est maintenir des activités, des compétences et des capacités productives qui ne se reconstituent pas d’un claquement de doigts.

Pourtant, l’entreprise reste trop souvent enfermée dans une alternative stérile. D’un côté, elle serait par nature suspecte, concentrant le pouvoir et les privilèges. De l’autre, elle devrait être célébrée sans examen, au seul motif qu’elle crée de la richesse. Entre le procès permanent et la défense automatique, il manque l’essentiel : la connaissance.

Nous débattons beaucoup de l’entreprise. Mais que savons-nous réellement de ce qu’elle apporte à la Martinique ?

Et que savons-nous de la manière dont les Martiniquais perçoivent cette contribution ? Beaucoup moins que nous ne voulons l’admettre.

Ne confondons plus visibilité et majorité

Les réseaux sociaux ont bouleversé notre perception de l’opinion publique. Quelques voix très actives peuvent donner le sentiment qu’une lecture de l’économie domine l’ensemble de la société. À force d’être répétée, commentée et partagée, une affirmation finit par paraître majoritaire simplement parce qu’elle est omniprésente.

Mais le silence n’est pas l’absence d’opinion. Une inquiétude peut être profonde sans devenir virale. Une reconnaissance peut être largement partagée sans être proclamée. Nous commettons alors deux erreurs symétriques : prendre une opinion visible pour une opinion majoritaire, ou tenir pour marginale une perception silencieuse qui traverse pourtant le pays.

Une démocratie se fragilise moins parce que ses citoyens pensent différemment que lorsqu’ils ne partagent plus aucune base commune pour organiser leurs désaccords. Lorsque chacun possède ses propres faits, le débat n’éclaire plus. Il oppose des récits qui ne se rencontrent jamais.

Mesurer le dividende territorial

Une entreprise ne se résume ni à son chiffre d’affaires, ni à son résultat, ni à la réussite de ses dirigeants. Elle produit aussi des emplois, des compétences, des investissements, de l’innovation, des capacités productives et de la résilience. Elle contribue à maintenir sur le territoire des savoir-faire, des réseaux de fournisseurs, des possibilités de carrière et une capacité collective à faire face aux crises.

Cette contribution a un nom : le dividende territoria l . Il ne s’agit pas d’un slogan publicitaire, ni d’un brevet de vertu accordé aux entreprises. Il s’agit d’un objet à mesurer. Combien d’emplois durables ? Quelles compétences formées et transmises ? Quels investissements réalisés localement ? Quelle innovation ? Quelle contribution à la production et à la résistance du territoire face aux chocs ?

Mesurer ce dividende ne signifie pas déclarer toute réussite légitime. Cela signifie refuser les jugements sans preuve, qu’ils soient favorables ou hostiles. Certaines entreprises contribuent fortement au territoire. D’autres moins. Certaines contributions sont visibles. D’autres demeurent ignorées. La mesure permettrait précisément de sortir des généralités pour regarder les réalités.

Écouter avant de répondre

La Martinique devrait lancer une grande étude indépendante sur l’entrepreneuriat, la réussite économique, la contribution des entreprises et les attentes de la population. Un véritable travail de recherche, fondé sur une méthodologie transparente, un échantillon représentatif, des questions sans biais et la publication intégrale des résultats.

Cette étude devrait poser les questions que nous évitons la plupart du temps . La réussite entrepreneuriale est-elle jugée accessible ? Légitime ? Utile au territoire ? Le système économique est-il perçu comme équitable ? Les entreprises sont-elles reconnues pour leur contribution à l’emploi, à l’investissement et aux compétences ? Certaines catégories sont-elles considérées comme privilégiées ? Les possibilités de créer, de développer et de transmettre une entreprise sont-elles réellement perçues comme ouvertes à tous ?

Surtout, l’étude devrait distinguer trois réalités que notre débat confond sans cesse : ce que l’entreprise produit et qui peut être mesuré, ce que la population en perçoit, et ce que chacun vit. Une perception peut être factuellement discutable et politiquement déterminante. Une contribution économique peut être objectivement mesurable et socialement méconnue. Une expérience vécue ne se réfute pas par un tableau de chiffres, mais elle ne peut pas non plus tenir lieu, à elle seule, de vérité générale.

Accepter le résultat avant de le connaître

La crédibilité de la démarche tiendrait à une règle simple : accepter le résultat avant de le connaître.

Si une part importante des Martiniquais considère que la réussite est inaccessible, que le système est inéquitable ou que les entreprises contribuent insuffisamment au territoire, il faudra l’entendre, en comprendre les raisons et agir. Répondre que cette perception serait erronée ne suffira pas.

À l’inverse, si certaines controverses omniprésentes dans l’espace public se révèlent minoritaires , il faudra également en tirer les conséquences. Nous ne pouvons pas continuer à organiser tout le débat martiniquais autour de ceux qui parlent le plus fort.

L’objectif n’est pas de distribuer de bons et de mauvais points. Il est de comprendre la place réelle des représentations, leurs sources et leurs effets. Il est de substituer à la bataille des légitimités une confrontation exigeante entre les perceptions, les expériences et les faits.

Créer un Baromètre de la société martiniquaise

Une étude ponctuelle serait utile. Un baromètre régulier serait décisif. Nous connaissons assez bien l’anatomie de la Martinique : sa population, ses territoires, ses institutions, ses entreprises et ses catégories sociales. Nous connaissons beaucoup moins sa physiologie : la manière dont la confiance évolue, dont les tensions se forment, dont les récits circulent et dont les crises s’agrègent ou s’apaisent.

Un Baromètre de la société martiniquaise permettrait de suivre dans le temps l’envie d’entreprendre, la perception de la réussite, la confiance envers les institutions et les acteurs économiques, le sentiment d’équité, l’attachement au territoire et la capacité à se projeter ici.

Il pourrait associer une étude de référence, des mesures régulières, des enquêtes après les événements marquants, des entretiens qualitatifs et le suivi d’indicateurs économiques, sociaux et institutionnels.

Nous ne mesurerions plus seulement des niveaux, mais des mouvements. Nous pourrions mieux repérer les signaux faibles, comprendre les enchaînements qui dégradent le climat collectif et identifier ce qui restaure la confiance. La connaissance deviendrait alors un outil d’anticipation, d’apaisement et d’action.

Un choix de maturité collective

Les résultats et la méthodologie devraient être accessibles à tous : chercheurs, journalistes, enseignants, responsables politiques, associations, entreprises et citoyens. Non pour imposer une vérité officielle, mais pour permettre à chacun de vérifier, de discuter et de contester à partir d’un socle commun.

La Martinique n’a pas besoin d’effacer ses désaccords. Elle a besoin de mieux les instruire. Elle n’a pas besoin de choisir entre l’idéalisation de l’entreprise et sa mise en accusation permanente. Elle a besoin de savoir ce que l’entreprise produit réellement, ce que la population en reconnaît et ce qu’elle lui demande encore.

Avant de prétendre définir un cap commun, commençons par regarder le pays tel qu’il est, et non tel que chaque camp l’imagine. Mesurons le dividende territorial. Écoutons les perceptions. Confrontons-les aux faits. Rendons les résultats publics.

Ce ne serait pas renoncer au débat. Ce serait enfin lui donner les moyens d’être utile.