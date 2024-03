Cérémonie de clôture officielle du CREAD, “plus que livrée” dit le représentant britannique.

Dominica News Online –

Le représentant du gouvernement britannique, Richard Carter, s’adressant à la foule

Alors que le mandat de l’Agence d’exécution de la résilience climatique pour la Dominique (CREAD) s’achève, le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré qu’il était essentiel de reconnaître que le voyage vers la résilience climatique ne s’arrêtait pas là. Il s’est exprimé lors de la cérémonie officielle de clôture du CREAD qui s’est tenue au State House Conference Center mardi.

Le CREAD a été créé en 2018 dans le cadre de l’engagement à reconstruire la Dominique en tant que première nation résiliente au changement climatique après la dévastation causée par l’ouragan Maria en 2017. À la fin de la durée de vie du CREAD, en décembre 2023, la Dominique a enregistré de nombreuses réalisations.

“Alors que le mandat du CREAD s’achève, il est crucial de reconnaître que le voyage vers la résilience climatique ne s’arrête pas là”, a-t-il déclaré. “L’esprit et les objectifs du CREAD persisteront alors que nous transférons ses activités à diverses agences gouvernementales.”

Il a poursuivi : “Le CREAD a transféré avec succès un grand nombre de ses interventions inachevées aux sections des ministères concernés, tandis que le gouvernement a créé une unité d’exécution de la résilience climatique et un bureau des grands projets d’investissement pour poursuivre les interventions stratégiques du CREAD et assurer la réussite de la mise en œuvre des grands projets d’investissement, respectivement.”

Skerrit a ajouté : “Aujourd’hui, nous réfléchissons à nos réalisations avec un profond sentiment de fierté et l’espoir d’un succès continu dans notre mission visant à accroître notre résilience face aux défis croissants posés par le changement climatique”.

Selon lui, la communauté internationale a pris acte des efforts collectifs du pays et la Dominique est un exemple de ce qui peut être fait et réalisé lorsque les pays et les dirigeants agissent de manière décisive pour relever les défis persistants de notre époque.

“Le CREAD est une réussite dont nous sommes fiers, vous tous qui mettez à profit votre expertise professionnelle, votre passion et votre engagement pour concrétiser la vision de la résilience climatique”, a déclaré Mme Skerrit. “C’est une réalisation dont je suis fier personnellement en tant que Premier ministre de la Dominique, car elle incarne la promesse audacieuse que j’ai faite aux Nations unies en septembre 2017 d’œuvrer à partir de ce jour pour protéger la Dominique de la gravité des impacts du changement climatique.”

Concédant que la Dominique n’a pas encore atteint tous ses critères de référence en matière de résilience climatique, “nous pouvons tous convenir que nous avons développé un modèle impressionnant pour de nouvelles actions dans notre lutte continue.”

Il a donc félicité le CREAD et a fait part de la gratitude de la Dominique aux gouvernements du Canada et du Royaume-Uni pour leur travail et leurs nombreuses réalisations en si peu de temps.

Il a également déclaré que, sous la direction de l’ambassadrice Francine Baron, le CREAD était devenu un symbole de résilience et d’innovation, rassemblant les personnes, les communautés et les gouvernements dans un front uni contre le changement climatique.

“Lorsque j’ai annoncé au monde que la Dominique deviendrait la première nation résiliente au monde, les sourcils se sont levés, surtout ici, en Dominique”, a fait remarquer M. Skerrit. “Après tout, la tâche semblait impossible, mais la mission était claire : reconstruire la Dominique, non pas telle qu’elle était, mais plus forte, meilleure et plus apte à répondre aux catastrophes et à se remettre de leurs effets.

À cet égard, le Premier ministre estime que le CREAD a rempli son mandat.

“Je ne vais pas énumérer les nombreuses réalisations de l’organisation dans ce forum, mais je noterai que le CREAD a été particulièrement efficace dans l’élaboration d’une politique visant à guider le redressement du pays à la suite d’une catastrophe”, a-t-il fait remarquer.

Il a souligné que le cadre national de développement de la résilience, la stratégie nationale de développement de la résilience et le plan de résilience et de relèvement climatique sont des documents d’orientation dont tout le monde devrait être fier.

“Ces documents décrivent et définissent des initiatives clés pour atteindre notre résilience climatique”, a-t-il expliqué.

En outre, M. Skerrit a souligné que la création récente d’une réserve de cachalots dans les eaux de la Dominique contribuait à l’atténuation du changement climatique et témoignait de la détermination du pays et de sa volonté de prendre des mesures audacieuses et novatrices dans le cadre de la lutte mondiale contre le changement climatique.

Il a déclaré que les défis du changement climatique sont toujours présents et que les ouragans et les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et sévères.

En ce qui concerne les rapports du représentant du gouvernement britannique, Richard Carter a déclaré qu’il était fier que le CREAD ait “plus que tenu ses promesses” au cours des sept dernières années.

“Nous sommes confiants, sur la base du rapport présenté par l’Ambassadeur [Francine] Baron, sur la base de ce que nous avons vu en tant que membres du comité de surveillance, sur la base de toute notre expérience au cours des sept dernières années, nous sommes confiants que le CREAD a plus que tenu ses promesses”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le CREAD a tenu ses promesses au point que lorsque le Royaume-Uni a présenté son livre blanc sur le développement international, une section était consacrée à l’histoire de la Dominique. Ce livre blanc, élaboré avec l’aide du nouveau ministre du développement international, couvre l’ensemble du monde dans lequel le Royaume-Uni opère.

“J’ai insisté pour que cela fasse partie de la reconnaissance, dans ce document, de ce que signifie le développement résilient au climat, et il est là comme un référentiel pour tout le développement international que le Royaume-Uni fournit afin de démontrer ce qui peut être fait pour soutenir une nation”, a révélé M. Carter.