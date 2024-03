Nature Isle Toastmasters organise une journée portes ouvertes avec un conférencier invité, événement gratuit.

Dominica News Online –

Le Nature Isle Toastmasters Club (NITC) organise une journée portes ouvertes le jeudi 7 mars 2024, à partir de 18h00 à l’UWI Open Campus Dominica. Les participants sont invités à s’engager avec les membres et à écouter le discours de M. Phoenix Belfield, directeur général de la Dominica Cooperative Societies League Limited, qui parlera de Toastmasters. L’événement vise à donner un aperçu de l’approche du NITC pour aider les individus à surmonter l’anxiété liée à la prise de parole en public dans un environnement favorable.

Après la présentation de M. Belfield, les invités observeront une réunion Toastmasters typique, comprenant des discours préparés, des sessions d’expression orale impromptues et des évaluations. Créé en 2013, le NITC est affilié au district 81 des Caraïbes et à Toastmasters International, une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à l’amélioration des compétences en matière de communication et de leadership.

Toastmasters International, dont le siège se trouve à Englewood, au Colorado, compte plus de 270 000 membres dans plus de 14 200 clubs répartis dans 148 pays. Depuis sa création en 1924, Toastmasters International a permis à des personnes d’horizons divers de devenir des orateurs, des communicateurs et des dirigeants plus sûrs d’eux.

Pour obtenir des informations sur les clubs Toastmasters locaux, veuillez consulter le site www.toastmasters.org. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés sur la page Facebook du Nature Isle Toastmaster Club ou en contactant natureisletoastmastersclub@gmail.com. Les participants sont encouragés à profiter de cette occasion pour se renseigner sur les offres du NITC et de Toastmasters International en matière de développement personnel et professionnel.