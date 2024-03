L’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes réaffirment et élargissent leur collaboration en matière de politiques climatiques

PNUD Barbade et Caraïbes orientales –

Les pays des Caraïbes participent pour la première fois en tant que membres à part entière à la réunion annuelle d’Euroclima, le programme phare de l’Union européenne pour la coopération en matière de changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Quatorze pays des Caraïbes font partie des 33 pays qui participent à la réunion annuelle d’Euroclima, qui se tient du 5 au 7 mars au Centro de Formación de la Cooperación Española à Antigua, au Guatemala. Euroclima est le programme phare de l’Union européenne visant à lutter contre le changement climatique et à protéger la biodiversité dans les régions d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC). Cette première réunion annuelle depuis l’intégration de 14 pays supplémentaires des Caraïbes dans le programme rassemble les parties prenantes d’Euroclima pour passer en revue les réalisations de l’année écoulée et discuter des actions prioritaires pour 2024.

La réunion annuelle du programme Euroclima au Guatemala est une opportunité clé pour revoir les méthodologies, partager les leçons apprises et définir de nouveaux objectifs sectoriels et des calendriers pour atteindre l’objectif principal du programme – contribuer à une transition verte et juste pour l’Amérique latine et les Caraïbes ; une transition vers des économies circulaires qui sont neutres en carbone, résilientes, évaluées en fonction des risques, intégrées à la nature, durables, inclusives et équitables.

“Les conséquences du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution sont de plus en plus graves. Lors du sommet UE-CELAC de juillet 2023, l’Union européenne et nos partenaires d’Amérique latine et des Caraïbes se sont engagés à redoubler d’efforts pour relever ensemble ce défi mondial. C’est pourquoi nous élargissons la portée géographique et thématique du programme Euroclima afin de faire face à cette menace existentielle pour la vie sur notre planète”, a déclaré la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen.

Euroclima a réalisé d’importants progrès en 2023 grâce à trois étapes clés, dont l’intégration de 14 pays des Caraïbes dans le programme : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago. Cette expansion s’appuie sur les partenariats UE-Caraïbes lancés par le commissaire Urpilainen en 2022. Le deuxième moment clé a été la relance des relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes lors du sommet UE-CELAC en juillet.

Troisièmement, 2023 a vu le lancement de l’agenda d’investissement de la passerelle globale UE-ALC, qui permettra à Euroclima de conduire de meilleures politiques climatiques, ainsi que de faciliter des projets ambitieux d’infrastructures vertes dans la région.

“En tant que partenaires de longue date dans la région ALC, nous sommes ravis d’assister à l’expansion d’Euroclima dans l’ensemble des Caraïbes et d’avoir la possibilité de tirer parti du soutien régional actuel dans le cadre d’un certain nombre d’initiatives. Euroclima nous donne l’occasion de rationaliser nos efforts et de renforcer l’approche “Team Europe” dans un esprit de collaboration. Il s’appuie sur l’expertise unique que les États membres de l’UE peuvent offrir pour faire face à la triple crise planétaire. Plus important encore, le programme offre la possibilité de tirer parti des investissements privés pour garantir l’extensibilité et la durabilité de l’action climatique de l’UE dans le cadre du programme d’investissement de la passerelle mondiale”, a déclaré l’ambassadrice de l’Union européenne auprès de la Barbade, des États des Caraïbes orientales, de l’OECO et du CARICOM/CARIFORUM, Malgorzata Wasilewska.

Le commissaire Urpilainen était représenté au Guatemala par le directeur pour l’Amérique latine et les Caraïbes de la direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, Félix Fernández-Shaw, qui a fait de la réunion annuelle du programme Euroclima l’un des moments clés de sa visite au Guatemala.

La ministre guatémaltèque de l’environnement et des ressources naturelles, María José Iturbide, a déclaré : “Ce partenariat avec l’Union européenne est très bénéfique pour le Guatemala, en particulier dans le cadre du programme de développement régional EUROCLIMA, grâce auquel nous mettons en œuvre une série de projets qui profiteront au peuple guatémaltèque”.

“Récemment, nous avons présenté les piliers stratégiques et les mesures qui doivent sous-tendre l’élaboration d’une stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire au Guatemala.

Nous travaillons également à la mise en œuvre du plan stratégique pour le corridor biologique durable de la pointe Manabique et de Cuyamel-Omoa – refuge de faune et de flore, un projet qui concerne deux pays et qui inclut également le Honduras. Enfin, nous continuons à explorer de nouvelles collaborations avec le programme Euroclima, afin que chacune d’entre elles atteigne son objectif de durabilité environnementale et d’adaptation au climat et d’atténuation de ses effets.

Depuis sa création en 2010, le programme Euroclima a lancé plus de 260 initiatives avec des pays partenaires. Certaines initiatives ont donné lieu à des projets nationaux de grande envergure (tels que l’élaboration de stratégies climatiques à long terme, la législation sur le changement climatique, les plans d’action en matière de genre et de changement climatique, entre autres), tandis que d’autres ont été conçues comme des projets pilotes localisés susceptibles d’être reproduits dans d’autres territoires (tels que l’électrification de la flotte de “tuk-tuk” à Chimaltenango ou la gestion des eaux urbaines dans la vallée des Marqués au Guatemala ; le réseau de bicyclettes urbaines à Guadalajara, au Mexique ; ou l’élaboration de plans d’action régionaux en matière de changement climatique au Chili).

Depuis 2010, l’Union européenne a approuvé un montant de 265 millions d’euros pour Euroclima. Certaines actions ont été achevées, d’autres sont en cours de mise en œuvre, et quelque 50 millions d’euros doivent encore être alloués ou mis en œuvre. Un montant supplémentaire de 50 millions d’euros est en cours d’approbation, ce qui porterait le montant total disponible pour la coopération avec la région à environ 100 millions d’euros.