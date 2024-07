CMA CGM déploie ses voiles : Première participation au Tour des Yoles avec “Pasé lanmen”

CMA CGM Martinique est fier de s’engager pour la première fois dans le Tour des Yoles Rondes de Martinique lors de cette 38ème édition avec la yole baptisée “Pasé Lanmen CMA CGM”. La participation de CMA CGM Martinique témoigne de l’engagement durable du Groupe à combiner l’excellence opérationnelle et le soutien au patrimoine martiniquais tout en menant des actions solidaires avec la Fondation CMA CGM.

Georgy Lagier-Lamon, patron de la Yole “Pasé Lanmen CMA CGM”, déclare :

“Pour moi, l’arrivée de CMA CGM dans le monde de la Yole Ronde a marqué un tournant décisif. Grâce à leur soutien et leur engagement, j’ai pu passer d’équipier à patron de yole plus vite que prévu. C’est aussi la continuité naturelle de l’héritage laissé par mes parents. Être le plus jeune patron de yole de l’histoire est une affaire d’audace, mais aussi le fruit du savoir-faire, de la maîtrise, de la persévérance et de l’abnégation, des valeurs que je partage pleinement avec notre partenaire, mes équipiers et la famille de la yole.”

Nicolas Arnauld, membre d’équipage de la yole et collaborateur du Groupe CMA CGM au Service Informatique de l’agence de Martinique, déclare :

“La yole ronde fait partie intégrante de notre culture martiniquaise. Participer au Tour des Yoles Rondes avec ‘Pasé Lanmen CMA CGM’ c’est un rêve devenu réalité. L’implication de CMA CGM Martinique dans la yole est une grande fierté pour tous les collaborateurs.”

Kevin-Luc Delorge, membre d’équipage de la yole et collaborateur du Groupe CMA CGM au Service Customer Care de l’agence de Martinique, déclare :

“Depuis mon enfance en Martinique, j’ai vu la yole ronde comme un spectacle époustouflant depuis la plage. C’est une expérience incroyable de passer de spectateur à équipier de ‘Pasé Lanmen CMA CGM’. Être membre de l’équipage de Georgy Lagier-Lamon permet également de partager notre amour respectif pour la mer et de profiter de nos expériences respectives.”

Philippe Rech, Directeur Général de CMA CGM Martinique déclare :

” Nous sommes fiers de rejoindre l’univers de la Yole, joyau du patrimoine martiniquais et sport ancestral qui incarne l’âme de l’île. Cette initiative rappelle l’engagement de CMA CGM à combiner l’excellence opérationnelle avec un véritable ancrage social et culturel en Martinique. Le Groupe se réjouit également d’avoir donné l’opportunité à deux de ses collaborateurs, Kevin-Luc et Nicolas, de vivre cette aventure humaine et sportive de l’intérieur en tant qu’équipiers de ‘Pasé Lanmen CMA CGM’. Bon vent à notre Yole et à son équipage ! »

CMA CGM, fort de son expertise dans le transport maritime, a décidé de s’engager dans cette 38ème édition du Tour des Yoles Rondes de Martinique. Le Groupe partage avec tous ces yoleurs des valeurs de solidarité et de dépassement de soi ainsi qu’un soutien continu en faveur de la protection du patrimoine insulaire.

Mené par une équipe où jeunesse et expérience se complètent, “Pasé Lanmen CMA CGM” incarne l’alliance entre tradition et avenir. À la barre, le jeune Georgy Lagier-Lamon, à seulement 17 ans, démontre une maturité remarquable, une résilience et une concentration exceptionnelles. Pour Georgy et son équipage, ce tour représente non seulement une première participation mais aussi une occasion de marquer l’histoire de la yole martiniquaise.

Acteur essentiel de l’économie locale en Martinique grâce à ses activités maritimes et terrestres, le Groupe CMA CGM participe aux échanges entre l’île et l’Hexagone, la Caraïbe et le reste du monde pour le développement du territoire et de son rayonnement. CMA CGM Martinique emploie près de 330 collaborateurs, opère quatre services, avec six escales par semaine, soit près de 300 escales par an.

Très active en Martinique, la Fondation CMA CGM soutient de nombreuses initiatives solidaires, notamment pour lutter contre la précarité alimentaire en lien avec la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, les Restos du Cœur et les épiceries solidaires ANDES. Le Phare, l’incubateur social de la Fondation CMA CGM, accompagne depuis les Antilles des projets à fort impact social, dans le domaine de l’éducation et de la solidarité.

