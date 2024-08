Comment sortir du conflit russo-ukrainien.

Depuis son indépendance en 1991 l’Ukraine figurait parmi les grands perdants de la décomposition de l’URSS, avec un PIB en baisse rapide et une population tombée à environ 41 millions d’habitants. Un retour à la normale après la guerre serait un challenge important, avec une reconstruction massive, des réformes structurelles et une intégration plus poussée dans l’économie européenne. Ce processus pourrait être entravé par des tensions internes et des rivalités politiques exacerbées par la guerre.

Une situation néanmoins instable

Ce scénario pourrait se matérialiser par une trêve précaire, où certaines régions de l’Est, comme le Donbass, seraient contrôlées par des forces pro-russes, tandis que la Crimée resterait annexée. Cela pourrait créer une situation de gel du conflit, semblable à celle observée en Géorgie avec Abkhazie et Ossétie du Sud. Une telle situation aurait des conséquences durables sur la sécurité de l’Europe de l’Est et renforcerait l’influence de la Russie dans cette région. Dans ce contexte, les sanctions occidentales contre la Russie ne provoqueraient pas plus qu’actuellement un changement de régime ou de politique d’ingérence de la part de Moscou, le risque d’une escalade toujours présent, des tensions encore plus fortes sur le terrain.

Une résolution diplomatique du conflit.

Le scénario le plus favorable serait une négociation, aboutissant à un accord de compromis acceptable pour les deux parties: des concessions territoriales, des garanties de sécurité pour l’Ukraine, un statut de neutralité pour le pays, à l’image de celui de la Finlande durant la Guerre froide. Cette approche pourrait permettre la réhabilitation des relations économiques et politiques entre l’Ukraine et la Russie, ainsi qu’avec l’Occident. Cependant, des obstacles majeurs subsistent, notamment la confiance brisée entre les deux nations et les différents intérêts géopolitiques en jeu.

Ces scénarios illustrent la complexité du conflit ukrainien et les différentes voies possibles qui pourraient en découler. Chaque option comporte ses propres risques et opportunités, tant pour l’Ukraine que pour la Russie, ainsi que pour la communauté internationale dans son ensemble. La résolution de ce conflit nécessitera une diplomatie habile, une vision à long terme et un engagement sincère de toutes les parties impliquées.

Gdc avec Hérodote.

