Alors qu’ils savaient qu’ils seraient probablement relégués à des rôles de soutien en raison de la couleur de leur peau, un père et son fils ont choisi de faire de l’armée la carrière de leur vie. Déterminés à réussir, ils sont devenus les premiers généraux noirs d’Amérique.

Benjamin O. Davis Jr. et son père, Benjamin O. Davis Sr. se serrent la main le jour de sa remise de diplôme à l’Académie militaire des États-Unis à West Point en 1936. Collection de la famille Davis / Black Privilege Publishing/Simon & Schuster

Par Nicole Chavez, CNN

CNN

En 1940, Benjamin O. Davis Sr. est devenu le premier Noir à obtenir le grade de général de brigade dans l’armée américaine.

Son fils, Benjamin O. Davis Jr. a suivi ses traces en s’engageant dans l’armée, puis en commandant les célèbres Tuskegee Airmen. Vingt ans après l’entrée de son père dans l’histoire, Davis Jr. est devenu le premier général de brigade noir de l’armée de l’air en 1960.

“Davis Sr. et Jr. ont tous deux exercé une influence considérable sur les efforts déployés pour accroître les possibilités offertes aux Afro-Américains dans l’armée”, a déclaré J. Todd Moye, professeur d’histoire à l’université de North Texas, qui a dirigé le projet d’histoire orale des aviateurs de Tuskegee du Service des parcs nationaux au début des années 2000.

Les Noirs jouent un rôle dans l’armée américaine depuis la guerre d’Indépendance, même s’ils ont subi le racisme et la discrimination pendant des siècles. Pendant la guerre de Sécession, les soldats noirs ont servi dans des unités ségréguées et ont ensuite été exclus des possibilités de commandement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, alors que moins de 10 % des anciens combattants n’étaient pas blancs, a précédemment rapporté CNN.

Pourtant, il a trouvé le moyen de rester impliqué dans l’aviation. Dans les années 1970, Davis Jr. a été nommé directeur de la sécurité de l’aviation civile au ministère des transports, où il a dirigé la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les détournements d’avions et a supervisé la formation des agents de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de “Federal Air Marshal Service”.

En 1998, le président Bill Clinton a promu Benjamin O. Davis Jr. au rang de général quatre étoiles, le décrivant lors de la cérémonie comme “un héros de la guerre, un leader de la paix, un pionnier de la liberté, de l’opportunité et de la dignité humaine fondamentale”.

“Nos forces armées sont aujourd’hui un modèle pour l’Amérique et pour le monde entier, qui montre comment des personnes d’horizons différents travaillant ensemble pour le bien commun peuvent atteindre un niveau bien plus exceptionnel que ce qu’elles auraient pu diviser”, a déclaré Mme Clinton. “Personne n’est peut-être plus responsable de cette réussite que la personne que nous honorons aujourd’hui.

Tout au long de leur vie, les Davis se sont consacrés à leur famille et n’ont jamais cherché à être sous les feux de la rampe. Melville se souvient de la gentillesse de Davis Jr. et du fait qu’il n’a jamais voulu partager son passé ou ses photos avec lui et qu’il n’avait pas d’équipement militaire chez lui.

Des années après le décès de Davis Jr., Melville a commencé à faire des recherches sur l’histoire de sa famille – des détails qui n’avaient jamais été partagés avec lui. Il écrit dans son livre qu’au fond de lui, Davis Jr. avait un profond désir de surmonter la discrimination et d’être connu en tant que général “de la même manière que tous les autres, sans qualificatifs”.

“Notre famille est allée au-delà de ce qu’elle devait faire pour investir dans un pays qui n’investissait pas vraiment en elle, mais qui continuait à croire qu’il s’agissait du meilleur pays au monde et que la positivité et la lumière du soleil brilleraient pour notre peuple et que nous gagnerions notre place en tant qu’Américains”, a déclaré M. Melville.