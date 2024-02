[CARTE DES LOYERS] – Quels loyers dans les territoires ultramarins ?

Pour un appartement non meublé, toutes charges comprises : #Guadeloupe : entre 12,8€ et 18,1€ le m² ➡️ loyer médian : 14€ #Guyane : entre 12,3€ et 16,6€ le m² ➡️ loyer médian : 13,3€ #Martinique : entre 11,6€ et 18€ le m² ➡️ loyer médian : 13,6€ #LaRéunion : entre 11,4€ et 17,7€ le m² ➡️ loyer médian : 12,9€