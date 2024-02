Panorama de la distribution automobile en Martinique – Édition 2024

SOURCE : https://www.oovango.com. Les 4 plus grands groupes automobiles de Martinique avaient une part de marché cumulée de 96.5% en 2023. Voici les détails du marché de la distribution automobile en Martinique.

Le Groupe Bernard Hayot a renforcé son leadership sur le marché automobile martiniquais en 2023

Martinique Automobiles, la concession de GBH sur l’île, avait une part de marché de 29.4% en 2023 vs. 27.5% en 2022. La concession distribue huit marques dont Renault et Dacia et depuis Janvier 2024, la marque chinoise BYD. Martinique Automobiles doit essentiellement l’augmentation de sa part de marché en 2023, à la bonne performance de Renault et Dacia. En effet, avec des volumes en hausse de 13%, dans un marché à +2.7%, Renault a gagné 1.4 points de part de marché et fut la marque la plus vendues. Les volumes de Dacia étaient eux en hausse de 10.3% en 2023. Dacia a ainsi gagné 0.7 point de pourcentage de part de marché.

Depuis 2021 Martinique Automobiles distribue la marque chinoise 100% électrique Aiways. Les ventes de véhicules neufs Aiways sont passées de 5 en 2021 à 36 en 2022 et 22 en 2023. Par ailleurs, en 2023 Martinique Automobiles a vendu 205 véhicules électriques (BEV et PHEV) vs. 194 en 2022. Ceci équivaut à une part de marché électrique de 18.5% en 2023 vs. 19.4% en 2022.

Créé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin avec un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros. Le pôle automobile regroupe des concessions à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Côte d’Ivoire. Le pôle inclut également des activités de location automobile, de vente de pneus et de pièces détachées et des services d’entretien automobile. Ce pôle automobile a généré 36% du chiffre d’affaires consolidé en 2022 (vs. 35% en 2021 et 42% en 2020). Le pôle agroalimentaire a généré 55% du chiffre d’affaires en 2022 (vs. 56% en 2021 et 48% en 2020).

Très légère augmentation de la part de marché du Groupe Aubéry en Martinique en 2023

Le Groupe familial Aubéry auquel appartiennent les concessions Blue Automobiles et Centre Auto à la Martinique a vu sa part de marché légèrement augmenter en 2023. En effet, elle est passée de 26.6% en 2022 à 26.8% en 2023. Cette légère amélioration s’explique par la surperformance de Hyundai, Skoda et Mazda partiellement absorbée par la sous- performance de Peugeot.

Hyundai a enregistré un record de volumes en 2023 avec 1124 VN en 2023, en hausse de 43.9% vs. 2022. Skoda a également enregistré un record de volumes en 2023 avec 208 voitures neuves vendues en 2023, en hausse de 46.5% vs. 2022. En contraste, Peugeot a perdu 1 place au classement des marques en Martinique avec des volumes en baisse de 8.8%. La marque au lion a perdu 1.7 points de pourcentage de part de marché en 2023.

Peugeot a également perdu sa 1e place au classement des constructeurs ayant vendu le plus de véhicules électriques en Martinique en 2023. Avec 128 BEV et PHEV vendus, Peugeot a enregistré une part de marché de 11.6% en 2023 vs. 16.6% en 2022. Le Groupe Aubéry avait la plus forte part de marché du segment électrique en Martinique en 2022 mais s’est fait dépassé par le Groupe Parfait en 2023. Ceci s’explique essentiellement par la contre- performance de Peugeot sur le segment en 2023. Le Groupe Aubéry avait une part combinée du marché électrique de 23.5% en 2023 vs. 28.1% en 2022.

Le Groupe Aubéry est l’un des acteurs les plus diversifiés de l’industrie. En effet, il opère à la Martinique, la Guadeloupe et en France métropolitaine dans les secteurs de l’automobile. Un secteur sur lequel il détient avec 5 concessions aux Antilles et 14 concessions en PACA. Dans le secteur de l’agroalimentaire avec 6 lignes de production et 15 boulangeries sandwicheries aux Antilles. Puis dans l’immobilier, l’agriculture et le numérique.

Le Groupe Parfait porté par Kia en Martinique en 2023

Les concessions du Groupe Parfait, leader du segment Premium à la Martinique, avaient une part de marché combinée de 24.1% en 2023 vs. 22.7% en 2022. Après le lancement de sa concession Dodge RAM fin 2021, le Groupe possède un portefeuille de douze marques en Martinique. Dans un marché VN à +2.7% en 2023, le Groupe Parfait a enregistré une augmentation de ses volumes de 9.1%. Cette bonne performance s’explique essentiellement par la surperformance de Kia. En effet, Kia a établi un nouveau record de volumes en 2023 avec des ventes passant de 961 VN en 2022 à 1659 VN en 2023. Sa part de marché a ainsi augmenté de 6% en 2022 à 10.1% en 2023. En contraste, les volumes Opel étaient en chute de 1047 VN en 2022 à 611 VN en 2023, absorbant une partie de la performance de Kia.

Avec 359 véhicules électriques vendus en Martinique en 2023, le Groupe Parfait a enregistré une part de marché électrique de 32.5% (vs. 28% en 2022). Mercedes-Benz fut le principal moteur de cette performance. Cela, grâce à une part de marché électrique de 13.4% en 2023 (vs. 10.9% en 2022). Notons sur segment, la bonne performance d’Opel dont la part de marché est passée de 4.3% en 2022 à 6.5% en 2023.

Détérioration de la part de marché du Groupe Citadelle en Martinique en 2023

En 2023, le Groupe Citadelle est devenu distributeur d’Alfa Roméo en Martinique. Le Groupe est également devenu distributeur Porsche après le rachat de GSA et PDK. Néanmoins, malgré l’expansion de son portefeuille de marques, le Groupe a enregistré la plus forte contraction de sa part de marché totale. Les concessions du Groupe avaient une part de marché combinée de 16.2% en 2023 vs. 19.2% en 2022. Cette évolution s’explique essentiellement par la contraction des ventes de Citroën, Suzuki et DS de 16.7%, 34.7% et 36% respectivement en 2023. Dans un marché à +2.7%, les ventes de Toyota étaient en baisse de 3.9%. Néanmoins, avec 617 HEV vendus, Toyota est restée la marque électrifiée (BEV, PHEV, MHEV et HEV) la plus vendue en Martinique en 2023.

Le Groupe Citadelle est le seul acteur du quarté de tête à s’être développé uniquement autour des métiers de la mobilité. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires de plus de 220€M en 2022 sur ses 5 régions d’implantation. Il est désormais présent à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et à Mayotte avec des concessions automobiles. Le Groupe Citadelle est également présent à la Martinique et la Guadeloupe avec des concessions motos. Il opère aussi dans le segment de la vente de pneus et de pièces détachés sur les cinq départements et régions d’outre-mer. Enfin en 2022, il a lancé son activité de mobilité partagée à la Réunion zwav.re. Le Groupe Citadelle est également propriétaire de la plateforme OOVANGO.