Pesticides en huit questions

La législation de l’Union européenne se compose de règles régissant la commercialisation et l’utilisation de catégories particulières de substances chimiques, d’un ensemble de restrictions harmonisées s’appliquant à la mise sur le marché et à l’utilisation de substances dangereuses et de protocoles relatifs à la gestion des accidents graves et des exportations de substances dangereuses. Les deux principaux textes de l’UE dans ce domaine sont :

le règlement CLP (classification, étiquetage et emballage des produits chimiques dangereux) de 2008 ;

; le règlement REACH de 2006 (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que restrictions applicables à ces substances).

Principalement, deux organismes européens sont chargés d’évaluer la dangerosité des produits chimiques pour l’être humain. Il s’agit de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui évaluent et conseillent les autorités européennes et les États membres.

Par ailleurs, les législations européenne et nationales s’appuient sur les études du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), placé sous l’autorité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Celui-ci a publié en novembre 2011 une revue complète de plus de 100 agents chimiques, physiques, professionnels, biologiques, qui ont fait l’objet d’une classification en tant que cancérogènes pour l’homme.