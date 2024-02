Convention d’objectifs entre CCI Martinique et Préfecture

Mardi 20 Février 2024, au sein de la salle Félix Eboué de la Préfecture de Martinique, a été signé une convention d’objectifs et de moyens entre la CCIM (Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique) et la Préfecture de Martinique.

La Martinique avance et les décideurs politiques, innovent afin de répondre aux problématiques de l’île. Les demandeurs d’emplois, les employeurs et l’administration font front commun, dans le but de fournir une réponse efficace au chômage et à l’exode de la jeunesse antillaise.

Le Président de la CCI Martinique (Philippe JOCK), le président de la CCI France (Alain Di Crescenzo) et le préfet de la Martinique (Jean-Christophe BOUVIER), ont signé ce protocole qui définit les missions confiées à l’institution consulaire pour la période 2024 à 2027. Un document, qui rappelle avec brio et fermeté le contexte dans lequel s’inscrit cette convention.

Philippe JOCK, personnage central de la vie économique, s’en fait le plus ardent défenseur.

“La Martinique, doit parvenir à son plein développement. Ce vœu pieux, passera par la formation, la favorisation de notre système entrepreneurial et une réponse aux problématiques du vieillissement de la population. La Martinique, doit favoriser le retour de ses forces vives, mais aussi faire de cette population vieillissante une force pour son économie.”

Ce protocole, va s’articuler autour de 6 axes :

L’accompagnement à la transition écologique. Avec notamment des aides publiques.

L’accompagnement des entreprises dans leur transition numérique.

L’entreprenariat et transmission

L’accompagnement des entreprises à l’internationales

La représentation des intérêts des entreprises.

Philippe JOCK, en sa qualité de Président de la CCI Martinique, appelle à une synergie des compétences, pour répondre aux problématiques de l’île. Avec pas moins de 4000 entreprises, ressortissantes de ses services, et 5000 créations de sociétés par année, l’île aux fleurs est en route pour devenir « l’île aux entrepreneurs » où l’impossible devient possible.

Harry HERSILIE-HELOISE