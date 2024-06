Conférence de la Chambre de Métiers et de L’artisanat de Martinique : Une concertation et des constats nécessaires pour le Secteur du Bâtiment

“L’objectif de cette conférence est de sensibiliser nos artisans aux opportunités offertes par les bailleurs sociaux et de leur fournir les outils nécessaires pour accéder à ces marchés.”

La Chambre de Métiers de Martinique a organisé une conférence pour les professionnels du bâtiment le 7 juin 2024 à l’hôtel La Batelière. Présidée par Henri Salomon, cet événement a réuni de nombreux partenaires, notamment les bailleurs sociaux Ozanam, la SMHLM, la SIMAR, la CERC et bien sûr des professionnels artisans et entrepreneurs, pour discuter des opportunités de marchés et des défis rencontrés par les artisans du bâtiment en Martinique. Cette manifestation a été magistralement animée par Barbara Jean-Elie.

Dans son discours d’ouverture, Henri Salomon a souligné l’importance de l’artisanat et du secteur du bâtiment pour l’économie martiniquaise. Il a évoqué les difficultés auxquelles font face les entreprises artisanales, telles que la baisse de la commande publique, les retards de paiement, et la complexité administrative accrue. Salomon a également mis en lumière les initiatives mises en place pour faciliter l’accès des artisans aux marchés publics, notamment par le biais des partenariats avec les bailleurs sociaux et les institutions étatiques présentes à l’événement.

Une stratégie de relance pour les artisans du bâtiment

Henri Salomon a ouvert la conférence en exprimant sa gratitude envers les partenaires et les participants, et en soulignant la pertinence de cette rencontre dans le cadre de la Semaine de l’Artisanat. Il a rappelé que cette semaine vise à valoriser les artisans de la Martinique, en particulier ceux du secteur du bâtiment, qui représentent une part significative des entreprises locales.

Le président Salomon a insisté sur la nécessité de faciliter l’accès des artisans aux marchés publics, estimant à plusieurs centaines de millions d’euros les travaux prévus pour la réhabilitation, la rénovation et la construction en Martinique. Il a déploré que beaucoup de ces marchés restent sans preneur parmi les entreprises artisanales locales, souvent en raison de la complexité des démarches administratives et des réformes successives qui compliquent l’accès à ces marchés.

Des solutions pour surmonter les obstacles

Cet événement a permis de mettre en avant plusieurs solutions pour aider les artisans à surmonter les obstacles actuels. Parmi les points clés abordés :

L’importance de la formation continue pour les artisans, notamment en matière de transition énergétique et de dématérialisation des commandes publiques.

La nécessité de mieux préparer les entreprises aux normes et qualifications requises, telles que les certifications RGE et Qualibat.

Il a été souligné aussi l’impact négatif des retards de paiement sur la trésorerie des entreprises et la difficulté croissante à trouver une main-d’œuvre qualifiée.

Aussi une meilleure mise en relation des jeunes avec les entreprises du bâtiment, afin de lutter contre la démographie décroissante et de garantir un avenir prospère pour la jeunesse martiniquaise.

« Nous devons absolument faciliter l’accès des artisans martiniquais aux marchés publics pour relancer le secteur du bâtiment, crucial pour notre économie locale.”

Un engagement commun pour le développement du secteur du bâtiment

Henri Salomon a conclu son discours en réaffirmant l’engagement de la Chambre de Métiers et de ses partenaires à soutenir les artisans du bâtiment. Il a encouragé les participants à saisir les opportunités offertes par les bailleurs sociaux et à utiliser les outils et services disponibles pour accéder à ces marchés. Enfin, il a exprimé sa conviction que la prospérité du secteur du bâtiment entraînera des bénéfices pour l’ensemble de l’économie martiniquaise, appelant à une collaboration renforcée pour un avenir meilleur.

Les Intervenants Clés

Patrick Lecurieux-Durival, Président d’Ozanam

Patrick Lecurieux-Durival a insisté sur l’urgence de mobiliser les artisans locaux pour répondre aux appels d’offres des bailleurs sociaux. Ozanam investit annuellement entre 30 et 40 millions d’euros pour la construction, la rénovation et l’entretien de logements, mais les appels d’offres restent souvent sans réponse, retardant les projets. Il a encouragé les artisans à utiliser les plateformes en ligne pour accéder facilement aux offres et a souligné l’importance d’adopter des techniques innovantes et écoresponsables​​.

Antoine Roffiaen, Directeur Général d’Ozanam

Antoine Roffiaen a mis l’accent sur les efforts d’Ozanam pour simplifier l’accès aux marchés publics via des plateformes en ligne et des mémoires techniques simplifiés. Il a également abordé les défis liés à l’image du secteur du BTP et l’importance de promouvoir les innovations et les métiers modernes pour attirer une nouvelle génération de travailleurs. Roffiaen a réaffirmé l’engagement d’Ozanam à travailler en étroite collaboration avec les artisans pour répondre aux besoins de réhabilitation et de construction de logements​​.

Priscilla Rascar, Directrice Générale de la SMHLM

Priscilla Rascar a mis en lumière les défis auxquels font face les bailleurs sociaux, notamment le déficit d’image et les lourdeurs administratives qui dissuadent les entreprises de répondre aux appels d’offres. Avec 12 000 demandeurs de logements en attente, la SMHLM prévoit d’investir 34 millions d’euros d’ici 2027 pour des travaux de rénovation et d’entretien. Elle a appelé à une collaboration étroite entre les bailleurs et les artisans pour relever les défis de la construction et de la réhabilitation des logements sociaux en Martinique​​.

Bruno Ribac, Directeur Général de la SIMAR

Bruno Ribac a souligné que la SIMAR investit 88 millions d’euros par an dans l’entretien, la réhabilitation et la construction de logements. Il a critiqué le manque de réponses aux appels d’offres et a insisté sur l’importance de fluidifier les processus de commande publique pour garantir une activité continue aux entreprises locales. Ribac a également évoqué l’innovation dans les techniques de construction, telles que l’utilisation de matériaux biosourcés et les économies d’énergie, pour répondre aux besoins de logement durable en Martinique​​.

Michel Nérovique,chargé de mission de la CERC Martinique. (Cellule économique régionale de la construction)

Michel Nérovique a présenté les efforts de la Cellule Économique de la Construction pour améliorer la connaissance du secteur et attirer les jeunes vers les métiers du bâtiment. Il a souligné les résultats préliminaires d’une enquête révélant un manque de connaissance des métiers du BTP chez les jeunes et la nécessité de moderniser l’image de ces professions. Il a appelé à une meilleure communication et à des initiatives pour rendre les métiers du bâtiment plus attractifs et accessibles​​.

