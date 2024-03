Conférence mondiale sur les défis de l’industrie de la banane

La 4e Conférence mondiale du Forum mondial de la banane (FMB), organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), s’est ouverte au siège de la FAO pour discuter d’une série de défis auxquels sont confrontés les producteurs de bananes, notamment les impacts de la crise climatique, les coûts élevés de l’énergie et des engrais, et la propagation de la maladie destructrice Fusarium wilt Tropical Race 4 (TR4).

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général de la FAO, M. QU Dongyu, a souligné l’importance de la banane à plusieurs égards : “Les bananes sont parmi les fruits les plus produits, commercialisés et consommés dans le monde. Avec plus de 1000 variétés produites dans le monde, elles fournissent des nutriments vitaux à de nombreuses populations.

M. Qu a fait remarquer que le secteur de la banane est particulièrement important dans certains des pays les moins avancés et des pays à faible revenu et à déficit alimentaire, où il contribue non seulement à la sécurité alimentaire des ménages en tant que denrée de base, mais aussi à la création d’emplois et à la génération de revenus en tant que culture de rente.

Le directeur général a également souligné qu’il espérait que la conférence profiterait surtout aux petits exploitants, qui restent une priorité.

“Les revenus tirés de la culture des bananes peuvent représenter jusqu’aux trois quarts du revenu mensuel total des ménages des petits exploitants et générer plus de 10 milliards de dollars de recettes d’exportation par an, dont la majeure partie revient aux pays en développement”.

La conférence vise à trouver des moyens de stimuler le secteur de la banane, qui est confronté à plusieurs contraintes, notamment les coûts élevés du transport, de l’énergie et des intrants, en particulier les prix des engrais, et la propagation de maladies telles que la TR4.

En réponse aux diverses contraintes, le secteur devrait “transformer ces défis en opportunités grâce à une étroite collaboration entre les partenaires du secteur de la banane”, a déclaré le Directeur général de la FAO.

Il a appelé toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour stimuler les investissements et adopter des pratiques de production plus durables.

M. Qu a également noté que l’inflation élevée a réduit le pouvoir d’achat des consommateurs, plaçant les bananes sous la concurrence croissante de divers fruits tropicaux. “Un meilleur accès au marché nécessitera un investissement substantiel de ressources, y compris financières.

Parmi les autres participants à l’événement d’ouverture du forum figuraient Danilo Palacios, ministre de l’agriculture de l’Équateur, premier exportateur mondial de bananes, ainsi que des représentants de la Belgique, du Cameroun, de la Commission européenne, de l’Organisation internationale du travail, du Réseau latino-américain et caribéen des petits producteurs et travailleurs du commerce équitable (CLAC) et de la Coordination des syndicats latino-américains de la banane et de l’agro-industrie (COLSIBA).

La diversification

La propagation des maladies est une grande préoccupation dans le secteur. En 2019, le TR4 a atteint plusieurs pays d’Amérique latine après de nombreuses années de propagation dans le monde entier.

La variété Cavendish, qui constitue l’essentiel des exportations de bananes, étant vulnérable à la maladie, le Directeur général de la FAO a déclaré que la diversification des variétés devrait être une stratégie clé pour assurer l’avenir du commerce de la banane.

Toutefois, il a noté que “l’acceptation des différentes variétés par les détaillants et les consommateurs reste un défi”.

Dans ce contexte, la Conférence organise également un événement de dégustation de la diversité des bananes visant à sensibiliser à l’importance de la conservation et de l’utilisation de la diversité génétique des bananes.

Les producteurs de bananes sont également confrontés au défi du changement climatique. Les sécheresses, les inondations, les ouragans et autres catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes ont gravement affecté les producteurs d’Amérique latine et d’Asie, qui représentent plus de 95 % du commerce mondial de la banane.

Le secteur agricole est à la fois un contributeur et une victime du changement climatique et la FAO a toujours soutenu que des actions rapides et énergiques de la part de tous les groupes de parties prenantes étaient nécessaires pour y faire face.

Coûts et perturbations

Le Forum se penche également sur les effets, sur le commerce de la banane, des coûts de transport élevés et des perturbations du transport maritime dans diverses régions du monde, notamment en mer Noire, en mer Rouge et sur le canal de Panama, en raison de conflits, de tensions géopolitiques et de faibles niveaux d’eau.

Du côté de la demande, les participants sont préoccupés par le fait que l’inflation a réduit le pouvoir d’achat des consommateurs, tandis que des exigences plus strictes sur certains marchés importants peuvent compliquer la production et l’exportation de bananes.

Ces exigences couvrent toute une série d’aspects, notamment la qualité des fruits, les niveaux de résidus de pesticides et la durabilité environnementale et sociale, et affectent de manière disproportionnée les petits acteurs du marché.

Toutefois, elles peuvent également offrir aux producteurs des possibilités d’améliorer leurs opérations, la réputation de leur marque et l’accès au marché, moyennant des investissements substantiels en temps et en ressources.

Le forum, créé en 2009, offre à ses membres une série d’outils et de ressources pour aider le secteur à devenir plus efficace, inclusif, résilient et durable.

Il s’agit notamment d’un outil pratique de mesure de l’empreinte carbone et de l’empreinte eau, mis à l’essai dans neuf pays, et d’une initiative sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la banane (BOHESI), en cours de mise en œuvre en Équateur et au Cameroun.

SOURCE : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. PHOTO : M. QU Dongyu, Directeur général de la FAO, lors de la 4e Conférence mondiale du Forum mondial de la banane au siège de la FAO. ©FAO/Pier Paolo Cito.