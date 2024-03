Haïti – USA : Un deuxième groupe de Marines débarque

Communiqué du State Department.

Quatre hélicoptères de l’armée américaine, transportant des marines sont arrivés en Haïti mardi soir, en vue de renforcer l’équipe du service de sécurité de l’Ambassade américaine, a expliqué mercredi le Commandement Sud des États-Unis « La réception d’un deuxième groupe de Marines par voie aérienne a fourni un soutien à l’équipe actuelle du Service de sécurité diplomatique (DSS) de l’Ambassade et est conforme à la pratique standard pour l’augmentation de la sécurité des Ambassades dans le monde entier. Notre Ambassade reste concentrée sur la poursuite des efforts diplomatiques et humanitaires en Haïti.

« À la demande du Département d’État, le Commandement Sud des États-Unis a déployé une équipe de sécurité antiterroriste de la flotte maritime américaine (FAST) pour maintenir de solides capacités de sécurité à l’ambassade américaine à Port-au-Prince, en Haïti, et mener un soulagement en place pour nos Marines actuels, une pratique courante dans le monde entier et permettre au personnel supplémentaire non urgent de partir.

Nos Marines en Haïti ont terminé leur mission et ont été relevés par une équipe secondaire de Marines Lire aussi : https://www.haitilibre.com/article-41832-haiti-flash-des-marines-deployes-en-haiti.html L’Ambassade des États-Unis reste ouverte et des opérations limitées se poursuivent, axées sur l’assistance aux citoyens américains et le soutien aux efforts menés par les Haïtiens pour assurer une transition pacifique du pouvoir. »

Cette semaine, le Ministère de la Défense a doublé notre financement pour la Mission Multinational de Soutien à la Sécurité (MMSS), et nous travaillons avec des partenaires haïtiens, kenyans et d’autres pour accélérer son déploiement pour soutenir la police nationale haïtienne et rétablir la sécurité en Haïti. Le ministère de la Défense est en mesure de fournir un soutien à la MMSS, notamment une aide à la planification, le partage d’informations, le transport aérien et un soutien médical. »

Lire aussi :

https://www.haitilibre.com/article-41832-haiti-flash-des-marines-deployes-en-haiti.html