Cottrell/Leader Mat : Bruno Fabre salue « une détermination et un calme incroyables »

Une vingtaine de jours après la victoire de Cottrell/Leader Mat dans le 40e Tour de Martinique des yoles rondes, Bruno Fabre, dirigeant du groupe Athena (et ses équipes), partenaire de l’association Athon à travers les enseignes Cottrell et Leader Mat, a rendu hommage à Loïc Mas et à son équipage.

Une victoire construite, selon lui, autant sur les qualités sportives que sur la sérénité et la force collective du groupe.

Le suspense aura accompagné le Tour jusqu’aux derniers milles. Le 2 août, au départ de la huitième et dernière étape entre Rivière-Pilote et Sainte-Anne, Cottrell/Leader Mat accusait seulement sept secondes de retard sur UFR/Chanflor, alors leader du classement général. Les Franciscains ont finalement remporté l’étape et le Tour, au terme d’une édition particulièrement serrée.

Lors de la célébration organisée ce jeudi 20 au Palm, autour de l’équipage, Bruno Fabre a surtout voulu mettre en avant les hommes derrière la performance.

« Je savais que l’équipage et toute la yole avaient des qualités. Il y en avait que je ne soupçonnais pas »,

a-t-il lancé avant de rendre un hommage appuyé au patron Loïc Mas.

« C’est lui qui me rassurait »

Le dirigeant a raconté avec humour les échanges qu’il entretenait quotidiennement avec le patron de Cottrell/Leader Mat au cours de la compétition.

« Cet homme est d’un calme redoutable et d’une détermination redoutable. Tous les matins, je l’appelais et je lui demandais : “Ça va ? Mais ça va vraiment ? Ça va aller, Loïc ?” Et finalement, je me suis rendu compte que c’était moi qui étais inquiet et que c’était lui qui me rassurait. »

Une anecdote qui résume, pour Bruno Fabre, l’une des principales forces de cet équipage : sa capacité à rester concentré, y compris lorsque la pression devenait maximale.

« Loïc et votre équipage, vous avez fait preuve d’une détermination, d’une confiance, d’un calme et d’une sérénité incroyables »,

a-t-il insisté en invitant le public à applaudir les yoleurs.

La performance prend une dimension particulière lorsque l’on se souvient de la situation au matin de la dernière étape. UFR/Chanflor possédait sept secondes d’avance au général. Cottrell/Leader Mat devait donc non seulement devancer son principal adversaire, mais créer suffisamment d’écart pour renverser le classement. À Sainte-Anne, Loïc Mas et ses équipiers ont franchi la ligne en vainqueurs, UFR/Chanflor terminant 45 secondes plus tard.

« Une victoire exceptionnelle »

Pour Bruno Fabre, ce scénario a donné à cette 40e édition une dimension particulière.

« Quelle belle victoire, quelle victoire exceptionnelle ! On a tout eu : le suspense, la beauté, la détermination, le courage, le calme, la sérénité. On a un vrai champion. »

Cette réussite vient aussi couronner l’engagement du groupe Athena auprès de l’association Athon. À travers Cottrell et Leader Mat, le groupe accompagne une yole et une association profondément attachées au François et à l’histoire de la famille Mas. Le partenariat entend aller au-delà de la seule visibilité commerciale, en mettant en avant la transmission, l’engagement collectif et la préservation de la yole ronde.

Loïc Mas ajoute ainsi une nouvelle ligne à l’histoire familiale. Dix ans après avoir remporté le Tour avec son frère jumeau Laurent, il s’est imposé cette fois à la barre de Cottrell/Leader Mat. Leur père, Joseph « Athon » Mas, demeure l’une des figures emblématiques de la yole franciscaine.

Le maire met en avant toute l’équipe autour des yoleurs

Présent à la cérémonie, le maire du François, Lionel Grandin, a pour sa part élargi l’hommage à tous ceux qui permettent aux équipages de performer.

Pour l’élu :

« une victoire sportive ne se résume jamais aux seuls hommes présents à bord. Elle repose également sur les équipes techniques, les associations, les partenaires et les bénévoles qui travaillent en amont et accompagnent les coursiers pendant toute la compétition. »

« Dans le sport, très souvent, la performance est le résultat de l’emboîtement de tous ces paramètres », a-t-il souligné, en saluant notamment le travail des équipes et des bénévoles de l’association.

Lionel Grandin, devenu maire du François en mars 2026, a ainsi replacé cette victoire dans une dimension collective, celle d’une commune où la yole demeure à la fois une discipline sportive, un patrimoine et un puissant facteur de rassemblement.

Et cette 40e édition restera sans doute longtemps dans les mémoires franciscaines. Cottrell/Leader Mat n’a pas seulement remporté le Tour. L’équipage l’a fait au terme d’une semaine où chaque seconde comptait, jusqu’à une ultime étape au cours de laquelle le sang-froid aura été aussi déterminant que la vitesse.

La compétition, la Voile comme on l’aime !

BRAVO !

Roland Dorival & Philippe Pied