Vie chère : ce que la comparaison avec la Caraïbe change (ou ne change pas) au débat

« Un territoire ne peut construire son avenir en ne regardant que ce qui lui manque »

À la Barbade, un passage au supermarché suffit à bousculer quelques certitudes. L’eau peut coûter trois fois plus cher qu’en Martinique, le poulet deux fois plus, alors que les salaires sont nettement inférieurs. À Sainte-Lucie ou à la Dominique, les mêmes constats apparaissent par endroits. Rien de tout cela ne rend la vie moins chère en Martinique. Mais cela oblige à poser autrement une question que nous regardons presque toujours depuis Paris :

Que signifie vraiment vivre cher dans une petite île de la Caraïbe ?

PAR PHILIPPE PIED

À la Barbade, il suffit parfois d’un rayon de supermarché pour que les comparaisons habituelles perdent un peu de leur évidence. Une palette d’eau. Un paquet de riz. Des ailes de poulet. Des produits ordinaires, ceux que l’on achète sans y penser et qui finissent pourtant par raconter une économie.

Nous étions venus avec une question simple :

« Comment les prix observés en Martinique se situent-ils par rapport à ceux des îles qui nous entourent ?

En Martinique, la vie chère se mesure presque toujours à l’aune de l’Hexagone. On compare les mêmes produits, les mêmes marques, les mêmes enseignes lorsqu’elles existent. On mesure l’écart. On cherche ensuite à l’expliquer par le fret, les marges, la fiscalité, l’octroi de mer ou l’étroitesse du marché.

Cette comparaison est indispensable.

Mais elle laisse dans l’ombre une autre réalité : la Martinique se trouve au cœur d’un archipel de petites économies insulaires soumises à beaucoup des mêmes contraintes qu’elle.

La Barbade importe massivement. Sainte-Lucie importe massivement. La Dominique également. Toutes doivent composer avec la petitesse de leur marché, le coût du transport, celui de l’énergie et une capacité limitée à négocier les prix mondiaux.

Alors nous avons regardé les rayons.

Pas pour établir un classement définitif du coût de la vie dans la Caraïbe. Il faudrait pour cela comparer des centaines de produits, les loyers, l’électricité, les transports, la fiscalité, la santé, les assurances, les revenus.

Nous avons simplement relevé des prix, photographié des étiquettes, consulté des catalogues locaux et cherché à comprendre ce qu’ils racontaient.

Lors d’un séjour à la Barbade, nous avons donc choisi de regarder aussi autour de nous.

Des prix relevés directement dans les commerces

La méthode retenue est volontairement simple.

Nous avons utilisé des prix photographiés directement dans des commerces à la Barbade, des tarifs publiés par des enseignes locales, le catalogue officiel de Massy Stores à Sainte-Lucie valable du 25 juillet au 11 août 2026, ainsi qu’un catalogue de grande distribution martiniquais.

Pour la Dominique, où les informations disponibles en ligne sont moins nombreuses, nous avons retenu uniquement les produits que le distributeur concerné annonçait comme effectivement disponibles en magasin.

Ce travail n’a pas vocation à constituer un indice du coût de la vie.

Quelques produits ne permettent évidemment pas d’affirmer qu’un territoire est globalement plus ou moins cher qu’un autre. Les marques diffèrent, les conditionnements ne sont pas toujours identiques, les promotions peuvent modifier fortement les prix et certains produits importés ne sont pas directement comparables à des productions locales.

Mais les écarts observés apportent malgré tout des éléments utiles au débat.

Conversions utilisées au 9 août 2026 : 1 dollar barbadien, BBD, environ 0,43 euro. 1 dollar des Caraïbes orientales, EC$, utilisé notamment à Sainte-Lucie et à la Dominique, environ 0,32 euro. Le dollar barbadien est fixé à 2 BBD pour 1 dollar américain, le dollar EC à 2,70 EC$ pour 1 dollar américain.

Pâtes et riz : parfois très peu d’écart

Premier enseignement : la Martinique n’est pas systématiquement beaucoup plus chère.

Sur les pâtes, par exemple, nous avons trouvé pratiquement le même niveau de prix.

En Martinique, un paquet de Barilla de 500 grammes était proposé en promotion à 1,50 euro. À la Barbade, A1 Supermarkets référençait 500 grammes de penne Tesco à environ 1,53 euro.

Même constat pour le riz blanc.

Le paquet de riz Craf de 1 kg était affiché à 1,75 euro dans le catalogue martiniquais étudié. À la Barbade, A1 Supermarkets proposait un riz blanc Co-op de 1 kg à 4,30 BBD, soit environ 1,85 euro.

Sur ces deux produits, les écarts sont donc faibles.

Mais ce n’est pas le cas partout.

L’eau, un écart particulièrement visible

L’exemple de l’eau est beaucoup plus spectaculaire.

En Martinique, le catalogue étudié proposait une bouteille d’eau Capes de 1,5 litre à 0,55 euro, soit environ 0,37 euro le litre.

À la Barbade, nous avons photographié un lot de 40 bouteilles Zephyrhills de 500 ml, soit 20 litres au total, vendu 61,89 BBD, environ 26,70 euros.

Le litre revient donc à environ 1,33 euro.

Dans ce relevé précis, l’eau était ainsi plus de trois fois et demie plus chère qu’avec l’offre promotionnelle martiniquaise.

La comparaison doit cependant être nuancée. Il ne s’agit pas de la même marque et Zephyrhills est une eau importée.

D’autres références sont moins coûteuses à la Barbade. Chez A1 Supermarkets, par exemple, une bouteille de 1,5 litre de Bajan Pure, produite localement, était référencée à 3,95 BBD. Une bouteille de Dasani d’un litre était affichée à 2,30 BBD.

Même avec ces références, le prix au litre demeure supérieur à celui de l’offre promotionnelle martiniquaise retenue pour notre comparaison.

À la Dominique, CIS Dominica affichait en magasin un pack Member’s Mark de 40 bouteilles de 16,9 oz, soit pratiquement 500 ml chacune, à 53 EC$.

Cela représente environ 0,85 euro le litre.

Dans ces relevés, la Martinique apparaît donc nettement moins chère.

Poulet : des différences encore plus importantes

Les écarts observés sur le poulet sont également significatifs.

Dans le catalogue martiniquais étudié, deux kilos d’ailes de poulet étaient proposés à 6,99 euros, soit environ 3,50 euros le kilo.

À la Barbade, A1 Supermarkets référençait les ailes de poulet à 17,40 BBD le kilo, soit environ 7,50 euros.

Le prix était donc un peu plus de deux fois supérieur à celui de l’offre martiniquaise.

Lors de notre propre relevé à la Barbade, nous avions également photographié un sac d’ailes de poulet affiché à 21,69 BBD, environ 9,35 euros. Le poids du sac n’étant pas indiqué sur l’affichage, nous avons choisi de ne pas l’utiliser pour calculer un prix au kilo.

À Sainte-Lucie, le catalogue Massy Stores proposait des cuisses de poulet assaisonnées à 28,49 EC$ le kilo, soit environ 9,09 euros.

Il ne s’agit pas exactement du même morceau de poulet, la comparaison ne peut donc être qu’indicative. L’ordre de grandeur reste néanmoins intéressant.

Le même catalogue proposait également du bœuf désossé à 35,30 EC$ le kilo, soit environ 11,27 euros.

Dominique : moins de données, mais quelques indications

La Dominique est plus difficile à intégrer à cette comparaison, les catalogues de supermarchés accessibles en ligne étant moins nombreux.

Nous avons donc volontairement limité nos relevés aux produits pour lesquels CIS Dominica indiquait explicitement une disponibilité en magasin.

Un sac de riz Ben’s Original de 12 livres, environ 5,44 kg, était ainsi proposé à 48 EC$.

Cela correspond à environ 15,30 euros le sac et 2,81 euros le kilo.

Face aux 1,75 euro le kilo observés dans le catalogue martiniquais, l’écart approche 60 %.

Mais, là encore, prudence : il ne s’agit ni de la même marque, ni nécessairement de la même qualité de riz.

La Martinique n’est donc pas toujours la plus chère

La tentation serait forte d’additionner tous ces écarts pour annoncer que la Martinique serait, par exemple, 30 %, 40 % ou 50 % moins chère que ses voisines.

Ce serait méthodologiquement incorrect.

Notre échantillon est beaucoup trop limité et trop disparate pour tirer une conclusion générale sur le coût de la vie.

Ce qu’il montre est plus modeste, mais néanmoins intéressant.

Sur certains produits, notamment l’eau ou le poulet dans les exemples étudiés, la Martinique peut apparaître deux à trois fois moins chère que certains prix rencontrés autour d’elle.

Sur d’autres, comme le riz ou les pâtes à la Barbade, les différences sont faibles.

La conclusion raisonnable est donc que la Martinique n’est manifestement pas systématiquement plus chère que ses voisines caribéennes. Sur plusieurs produits courants de notre échantillon, c’est même l’inverse.

Cette comparaison devient surtout beaucoup plus instructive lorsqu’on ajoute un second élément : les revenus.

Des niveaux de salaire sans commune mesure

En Martinique, le SMIC est fixé depuis le 1er janvier 2026 à 12,02 euros brut de l’heure, soit 1 823,03 euros brut par mois pour un temps plein.

Le montant net mensuel indicatif communiqué par le ministère du Travail est de 1 443,11 euros.

À la Barbade, le salaire minimum national est fixé depuis janvier 2026 à 10,71 BBD de l’heure, soit environ 4,62 euros.

Le gouvernement barbadien a confirmé qu’une nouvelle revalorisation était entrée en vigueur le 21 janvier 2026.

À Sainte-Lucie, le salaire minimum national est de 6,52 EC$ de l’heure, soit 1 131 EC$ par mois.

Cela représente environ 2,08 euros de l’heure et 361 euros mensuels, avant prise en compte des différences de fiscalité, de cotisations sociales et de systèmes de protection entre les territoires.

En valeur nominale, le SMIC horaire martiniquais est donc environ 2,6 fois supérieur au salaire minimum barbadien et près de six fois supérieur au minimum saint-lucien.

Cela ne veut évidemment pas dire qu’un Martiniquais dispose d’un pouvoir d’achat six fois supérieur à celui d’un Saint-Lucien.

Les systèmes fiscaux et sociaux sont différents. Le prix du logement, les transports, l’électricité, la santé, l’éducation ou encore les habitudes de consommation ne sont pas directement comparables.

Mais il devient difficile d’analyser le prix d’un kilo de poulet sans regarder également le salaire avec lequel il doit être acheté.

TROIS SALAIRES MINIMUMS

Martinique

12,02 € brut de l’heure

1 823,03 € brut par mois

Environ 1 443,11 € net par mois

Barbade

10,71 BBD de l’heure

Environ 4,62 € de l’heure

Sainte-Lucie

6,52 EC$ de l’heure

1 131 EC$ par mois

Environ 361 € par mois

Ces comparaisons sont nominales. Elles ne mesurent pas directement le pouvoir d’achat réel.

Leila, 3 300 BBD de salaire et presque tout est déjà affecté

Un budget individuel recueilli à la Barbade permet de donner une dimension très concrète à ces chiffres.

Leila est originaire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Elle travaille aujourd’hui comme infirmière, Registered Nurse, à la Barbade.

Elle gagne environ 3 300 BBD par mois, soit autour de 1 420 euros.

Son salaire est supérieur à celui qu’elle percevait à Saint-Vincent, mais ses dépenses ont également augmenté.

LE BUDGET MENSUEL DE LEILA

Revenu : 3 300 BBD, environ 1 420 €

Loyer : 1 200 BBD

Électricité et eau : 200 BBD

Téléphone et Internet : 200 BBD

Courses et produits ménagers : 650 BBD

Transport : 200 BBD

Hygiène et soins personnels : 150 BBD

Sorties et repas à l’extérieur : 150 BBD

Épargne ou imprévus : 250 BBD

Total affecté : 3 000 BBD

Reste disponible : environ 300 BBD, soit quelque 130 euros.

Ce budget n’est évidemment pas celui de tous les Barbadiens.

Il s’agit d’une situation individuelle et il serait incorrect d’en faire une moyenne nationale.

Mais il permet de comprendre pourquoi le niveau d’un salaire ne peut jamais être analysé indépendamment du niveau des dépenses contraintes.

Nous avons d’ailleurs choisi de ne pas publier de « salaire moyen 2026 » pour la Barbade.

Le gouvernement vient précisément de relancer une enquête nationale portant sur l’emploi, les rémunérations et les heures travaillées. Il s’agit de la première enquête détaillée de ce type depuis 2018. Les autorités expliquent qu’elle doit permettre de disposer à nouveau de données solides sur les rémunérations, secteur par secteur et profession par profession.

Le coût de la vie ne s’arrête pas au supermarché

Les prix alimentaires ne racontent cependant qu’une partie de la réalité.

Lors de notre séjour, un autre élément nous a frappés.

Le dimanche 9 août, les transports collectifs étaient toujours très présents sur les routes de la Barbade. Des bus circulaient, tout comme les taxis collectifs, avec une activité qui, observée depuis la route, paraissait relativement proche de celle constatée en semaine.

Cette observation ne signifie pas que les fréquences soient identiques à celles des jours ouvrables.

Le Barbados Transport Board prévoit d’ailleurs officiellement des horaires spécifiques le dimanche. Lorsqu’il a annoncé qu’un jour férié fonctionnerait selon les horaires dominicaux, l’organisme a précisé que les fréquences seraient réduites.

Il existe néanmoins un véritable service régulier le dimanche.

Le détail peut sembler secondaire. Il ne l’est pas.

Pour évaluer réellement le niveau de vie d’une population, il faut aussi regarder la possibilité de se déplacer, de travailler, d’accéder aux commerces ou aux services, le coût de la mobilité, les horaires d’ouverture, les dépenses de santé, la protection sociale et l’ensemble des charges contraintes.

Autrement dit, comparer seulement le prix d’un paquet de pâtes ou d’un litre d’eau ne suffit pas.

Regarder vers l’Hexagone, mais aussi autour de nous

À ce stade, une chose apparaît clairement : la vie chère n’est pas une singularité martiniquaise.

La Barbade, Sainte-Lucie et la Dominique connaissent elles aussi des prix élevés, parfois très élevés, sur des produits de première nécessité. Leur population ne bénéficie pourtant pas des mêmes niveaux de salaire que les Martiniquais.

Ce constat ne diminue en rien la réalité des écarts de prix entre la Martinique et l’Hexagone. Il ne diminue pas davantage les difficultés rencontrées par les ménages martiniquais lorsque l’alimentation, le logement, l’énergie ou les transports pèsent lourdement sur leur budget.

Il apporte simplement un élément supplémentaire au débat.

La Martinique appartient à la France et son niveau de prix doit naturellement pouvoir être comparé à celui de l’Hexagone.

Mais elle appartient également, géographiquement et économiquement, à un environnement caribéen constitué de petites économies insulaires confrontées à des contraintes proches des siennes.

Pour comprendre réellement la vie chère, il faut probablement regarder dans les deux directions.

Vers l’Hexagone, bien sûr.

Mais aussi autour de nous.

Cette première comparaison devra être prolongée par davantage de relevés de prix, mais aussi par une étude plus large des loyers, de l’énergie, des transports, de la santé, des revenus et de la protection sociale. C’est à cette condition que l’on pourra commencer à comparer, au-delà du prix affiché en rayon, le niveau de vie réel des habitants des différentes îles de la Caraïbe.

Cette première comparaison permet déjà de déplacer quelque peu le regard. La Martinique a des difficultés réelles et des écarts de prix avec l’Hexagone qui doivent être expliqués et combattus lorsqu’ils sont injustifiés.

Pour autant, regarder autour de nous oblige aussi à mesurer ce dont nous disposons.

Dans plusieurs îles voisines, certains produits essentiels sont aussi chers, parfois davantage, avec des salaires très inférieurs et des protections collectives moins importantes. Cela ne signifie pas qu’il faudrait se satisfaire de la situation martiniquaise. Cela signifie simplement qu’un territoire ne peut construire son avenir en ne regardant que ce qui lui manque.

Comparer, c’est aussi apprendre à distinguer ce qui doit être corrigé de ce qui doit être préservé, et peut-être cesser de considérer systématiquement la Martinique comme le territoire le plus mal loti de son environnement.

Philippe PIED