Antilla, le choix exigeant du contradictoire.

Dans un petit pays comme la Martinique, traversé par de multiples tensions politiques, sociales, économiques et identitaires, l’information ne peut se réduire à l’expression d’une seule sensibilité. Les intérêts s’opposent, les analyses divergent, les convictions s’affrontent. Il appartient alors à la presse de créer l’espace dans lequel ces désaccords peuvent être exposés, examinés et confrontés.

C’est la conception du journalisme que défend Antilla.

Notre magazine entend respecter scrupuleusement les règles éthiques et déontologiques de l’information : vérification des faits, distinction entre l’information et le commentaire, respect des personnes, pluralisme des opinions et exercice effectif du contradictoire. Ces principes ne sont pas de simples proclamations. Ils orientent quotidiennement nos choix éditoriaux.

Ouvrir nos colonnes à une opinion ne signifie pas que nous la partageons. Publier une analyse ne vaut ni approbation ni caution. Cela signifie que nous reconnaissons au lecteur le droit de prendre connaissance des différents arguments, de les comparer et de former librement son jugement.

Dans une société où les acteurs se connaissent, où les intérêts économiques, politiques et institutionnels s’entrecroisent, cette exigence est plus nécessaire encore. La proximité ne doit conduire ni au silence, ni à la complaisance, ni à l’exclusion de ceux dont la parole dérange. La recherche de la vérité ne peut progresser que par la confrontation loyale des faits, des raisonnements et des points de vue.

C’est pourquoi le site d’Antilla demeure ouvert à toutes les sensibilités politiques, sociales et économiques, dès lors que leur expression respecte la loi, les personnes et les exigences minimales du débat public. Toutes les opinions peuvent y trouver leur place sans que la rédaction se reconnaisse nécessairement dans chacune d’elles.

Antilla accorde également une importance particulière au droit de réponse. Nous ne le concevons pas comme une formalité réduite à quelques lignes placées au bas d’un article. Lorsqu’une personne, une institution ou une entreprise estime devoir répondre, préciser des faits ou contester une analyse, nous lui permettons de développer véritablement son argumentation, sous la forme d’un article et selon les modalités qu’elle juge nécessaires, dans les limites du droit et de notre responsabilité éditoriale.

À notre connaissance, Antilla est aujourd’hui le seul magazine martiniquais à pratiquer aussi largement cette forme développée du droit de réponse. Ce choix peut susciter des critiques. Il peut donner l’impression que nous publions des positions inconciliables. C’est précisément le principe du contradictoire : rendre visibles les désaccords plutôt que les dissimuler, permettre aux arguments de se répondre plutôt que d’en réserver certains à des cercles fermés.

Nous ne prétendons pas détenir seuls la vérité. Nous voulons contribuer à l’approcher. Et, pour cela, nous faisons confiance à l’intelligence de nos lecteurs. Dans une démocratie vivante, le rôle d’un journal n’est pas de dire à chacun ce qu’il doit penser. Il est de donner à tous les moyens de comprendre, de confronter et de juger. C’est cette responsabilité qu’Antilla entend continuer d’assumer, avec indépendance, vigilance et constance.

Gérard Dorwling-Carter