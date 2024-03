Crise et Défis : Le secteur du BTP en Guadeloupe face à une conjoncture difficile

Dans son onzième rapport de conjoncture, la CERC Guadeloupe dresse un bilan préoccupant du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) en Guadeloupe. Entre baisse significative des logements et chantiers autorisés, chute des ventes de matériaux, et augmentation des taux de crédit, le secteur traverse une période délicate marquée par une dynamique économique fragile. Ce rapport met en lumière les multiples facettes d’une industrie confrontée à des défis de taille, allant d’une décroissance marquée dans la construction résidentielle à des difficultés financières pour les entreprises du secteur, exacerbées par un environnement de commande publique incertain.

L’analyse détaillée de la conjoncture économique du BTP en Guadeloupe, basée sur des données jusqu’en janvier 2024, révèle un ensemble de tendances alarmantes. La réduction des logements autorisés et mis en chantier, tant en Guadeloupe qu’en Martinique, traduit un ralentissement marqué du secteur résidentiel. Cette décroissance est particulièrement prononcée pour les logements collectifs, avec une chute spectaculaire des mises en chantier. Parallèlement, le secteur des locaux, bien que bénéficiant d’une légère hausse dans les segments industriels et agricoles, suit une tendance générale à la baisse, témoignant des difficultés rencontrées par le marché non résidentiel.

Outre les défis liés à la construction, le rapport met en exergue les répercussions de l’augmentation des taux de crédit sur l’accessibilité au financement pour les entreprises et les ménages. Cette situation est exacerbée par une contraction notable des ventes de matériaux de construction, en particulier le ciment, indicateur clé de l’activité du BTP. Le retard des projets de commande publique et une hausse significative des défaillances d’entreprises ajoutent une couche supplémentaire de complexité à un tableau déjà sombre.

Cette analyse de la CERC Guadeloupe révèle les contours d’un secteur du BTP en pleine mutation, confronté à des obstacles économiques et financiers majeurs. La nécessité d’adapter les stratégies d’entreprise et de politique publique pour naviguer dans cet environnement incertain est plus pressante que jamais, soulignant l’importance d’une réflexion approfondie sur les moyens de soutenir et revitaliser un secteur crucial pour l’économie locale.

