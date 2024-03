Dégradations et actes de violence survenus dans le quartier de Sainte-Thérèse dans la soirée du lundi 11 mars 2024

Communiqué du Préfet de Martinique

Hier soir, lundi 11 mars 2024, des individus masqués et cagoulés, prétextant l’interpellation et l’incarcération de Monsieur Hervé PINTO pour violation de son contrôle judiciaire, ont jeté leur dévolu sur le quartier Sainte-Thérèse pour y propager une violence aveugle pendant plusieurs heures. A cette occasion, des faits criminels passibles des sanctions les plus sévères, que rien ne peut justifier, ont été commis.

Ils ont jeté des cocktails molotov sur un véhicule de gendarmerie mobile, et tiré à trois reprises à balles réelles sur les forces de l’ordre. Sept militaires de la gendarmerie et un policier ont été frappés par des éclats de projectiles, heureusement sans blessure. Une station service a été pillée, un commerce a été incendié et au moins 5 voitures stationnées sur la voie publique ont été brûlées.

Les 75 militaires et fonctionnaires de police des forces de l’ordre ont été, dans leur réactivité et leur professionnalisme, exemplaires de rigueur et d’abnégation dans leur sens du devoir. Quatre individus ont été interpellés pour jets de projectiles et seront déférés dans les plus brefs délais.

Face aux défis auxquels la Martinique est confrontée, parmi lesquels la question foncière ne peut être éludée, force doit rester à la raison et à l’identification de solutions politiques négociées, acceptées de tous. De nombreux responsables politiques martiniquais appellent à la recherche de ces solutions dans le cadre de nos institutions républicaines. J’en appelle à notre intelligence collective pour que nous conservions le chemin du dialogue démocratique.