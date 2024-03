Le Sommet des Amériques Concordia 2024, est prévu du 22 au 23 avril à Miami, en Floride. Le sommet de cette année, organisé en collaboration avec l’Université de Miami, se présente comme le premier forum non partisan du secteur public-privé dans l’hémisphère occidental, mettant en lumière un éventail de solutions axées sur le marché, prêtes à révolutionner la région et à renforcer les opportunités de progrès.

Le Sommet des Amériques servira de lien entre les dirigeants d’entreprises et les dirigeants gouvernementaux d’Amérique latine, des Caraïbes, du Canada et des États-Unis. Ensemble, les participants élaboreront des stratégies intersectorielles durables visant à rajeunir la confiance institutionnelle et à renforcer la résilience démocratique.

Sous le thème « Renforcer la démocratie et l’économie et favoriser une croissance durable et inclusive », la 8e édition du Sommet des Amériques de Concordia sera le fer de lance de discussions vitales pour propulser la prospérité régionale et favoriser un développement inclusif.

Parmi les précédents orateurs distingués lors d’autres sommets de Concordia Amériques figuraient des présidents d’Amérique du Nord, du Sud et centrale, tels que le président en exercice des États-Unis d’Amérique, Joe Biden, le président de la République du Guatemala, Son Excellence Alejandro Eduardo Giammattei ; Son Excellence Iván Duque Márquez, ancien président de la République de Colombie et Son Excellence Laura Chinchilla, ancienne présidente du Costa Rica, ainsi que d’autres dirigeants d’entreprises prestigieux