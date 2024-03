Sa pété – KRÉYOLAD 1019

Lafensimenn-lan té cho toubannman. Sé pa pas Aksel* pa pasé Miss Mond pa koté Lend. Mé dépi jédi jendam mété lapt asou Ewvé*.

Dépi tjek tan misié ka goumen épi fanmiy-li pou an zafè tè. Asiparé komkidiré i té ké ni tè papa’y ek yo té ké vann an mòso ki té ta fanmiy-li.

Asiparé notè té ké jik vann an mòso i pa té pou vann. Ek yo té ké jik konstui asou sa yo pa té ni dwa épi an permi lanméri.

Lapéti pento

Apré yo mennen Ewvé dòmi Dikos pas asiparé i pa té ké respekté sa jij-la mandé’y.

Es lajistis menm ka respekté an moun éti ni an laktè ?

Ou sé di ravet pa ni rézon douvan poul. Ni an bann tibray tet-yo pati an vites. Yo brilé an kar dret douvan an istasion lésans. Lendi oswè sé pa koté Senn-Térez yo mété difé adan vié loto ek palet. Adan tout zafè-tala ti-malérez éti pa ni loto dépi yonndéjou, sé yo prèmié ka pran fè simenn-tala. Sa té ka fè dé simenn sa té red épi Martinik Transpò, mardi apré vakabonajri-a Senn-Térez TCSP-a pé pa sikilé. Didié* mandé pou ladjè-a sispann. Ek tansion-an pa monté. Jik ni an moun ki di an sitjet :

– Yo anvi fè kon Ayiti !

SerMi* mandé moli pou sa pa pété toupatou. Jan Senn-Térez plen épi sa, chak lè ni vakabonajri sé douvan kay-yo kisiswa vié palet bwa, vié loto oben dot kochoni sé la sa ka brilé. Maslen* jik pwopozé fè an médiasion.

Asiré zafè-tala pa djè klè é asiré la ni an biznes ki fet.

Jid

Bel poveb kréyol

« Kokinri pa ka pwospéré »

Not pou konprann

Aksel : Axelle René s’est présentée à l’élection de Miss Monde, elle a reçu un prix de top Model mais n’a pu aller plus loin.

Affaire Hervé Pinto : imbroglio juridique où il y aurait spoliation de terre.

Didjé : Didier Laguerre maire de Fort-de-France a appelé au calme

SerMi : Serge Letchimy président de la Collectivité Territoriale de Martinique a lui aussi demandé l’apaisement.

Maslen : Marcelin Nadeau, député du nord a proposé une médiation pour une tentative de sortie de cet imbroglio juridique

Image de une : Martinique la 1ere