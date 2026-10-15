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    Caraïbe

    Cuba–États-Unis : communiquer sans parvenir à une négociation

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     Reuters

    La diplomate cubaine Lianys Torres Rivera confirme des contacts avec Washington, mais dément l’existence de négociations formelles. Cette version diverge de celle de l’administration américaine. La Havane refuse de négocier un changement de système politique, tandis que Washington réclame des transformations profondes. Le désaccord se déroule dans un contexte de restrictions économiques, de pénuries de carburant et de coupures d’électricité. Les canaux diplomatiques restent ouverts, mais aucun programme commun de négociation n’est établi selon la représentante cubaine.

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