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    Cuba : préserver le théâtre au milieu des pénuries

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     Reuters

    À La Havane, la troupe Impulso Teatro continue de jouer malgré des coupures d’électricité presque permanentes. Les acteurs affrontent la chaleur, l’absence de transports et les pénuries ; les représentations reposent sur des lampes rechargeables et sur leur présence scénique. Certains cumulent plusieurs emplois pour subsister. Le reportage met en regard cette persévérance et le départ de nombreux jeunes artistes depuis la pandémie. Pour les comédiens comme pour leur public, maintenir le théâtre permet de préserver un espace de rencontre et d’espoir.

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