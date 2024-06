Culture : le festival “Limiè Kréyol” approche !

Le festival “Limiè Kréyol” vous donne rendez-vous le samedi 15 juin 2024 dès 9h au bourg du Vauclin, pour une journée enrichissante dédiée à la célébration et à la préservation de la langue et de la culture créoles. Plusieurs animations sont prévues lors de celle-ci. Il s’agit de la deuxième édition de cette manifestation.

En Martinique, la langue créole est bien plus qu’un simple moyen de communication. Elle incarne l’âme d’un peuple, la mémoire d’une histoire riche et complexe, et la vitalité d’une culture vibrante. C’est ce que le festival “Limiè Kréyol” cherche à mettre en lumière chaque année, depuis sa création. Ce samedi 15 juin, les martiniquais sont conviés à une célébration éclatante de cette richesse linguistique et culturelle. Il s’agit de la deuxième édition de cet événement.

Un festival pour mettre en lumière le creole

Le festival “Limiè Kréyol” est une célébration immersive de la langue et de la culture créoles. Cet événement annuel réunit des créolophones de divers horizons pour explorer et valoriser la richesse du créole à travers des tables rondes, des ateliers, des performances artistiques et un marché local. Les discussions abordent la géographie du créole, son rôle institutionnel, son avenir numérique et son impact culturel. L’intérêt de cette manifestation réside dans son approche globale pour promouvoir et préserver la langue créole. Les participants ont l’occasion de mieux comprendre les origines et les évolutions du créole, d’envisager des stratégies pour son enseignement et sa reconnaissance officielle, et d’explorer comment les nouvelles technologies peuvent favoriser sa transmission aux jeunes générations.

Pour cette deuxième édition, l’association vise bien à dépasser les attentes et à offrir une expérience exceptionnelle. Des animations telles que des contes, des danses traditionnelles et des concerts rythment la journée, créant une ambiance festive et engageante. Un marché créole propose des œuvres d’artisans locaux et des auteurs martiniquais, permettant aux visiteurs de découvrir et d’acheter des produits uniques reflétant la richesse de la culture créole. Des ateliers interactifs, incluant des sessions de slam, d’improvisation et de création artistique, encouragent la participation active des visiteurs, favorisant l’apprentissage et l’échange autour de la langue et de la culture créoles. Pour compléter cette expérience culturelle unique, des food trucks créoles offrent une variété de délices culinaires, permettant à chacun de savourer les spécialités locales tout au long de la journée.

Des tables rondes sont également prévues, avec des intervenants venant de différentes régions où l’on parle créole, pour partager leurs perspectives et expériences :

Table ronde 1 : La géographie du créole : origines et des disparités

Table ronde 2 : La place du créole dans le contexte institutionnel

Table ronde 3 : Le créole dans la technologie et les médias : communication et transmission

Table ronde 4 : La langue créole au coeur de notre culture

“Nous voulons vraiment faire bouger les choses en joignant les traditions, en créant des choses et en faisant des innovations,”

explique Marlène JOUGON, cheffe du projet évenementiel. “Notre objectif est de rassembler les créolophones et de transmettre notre histoire et notre culture, pour que la langue créole vive et évolue toute l’année, et pas seulement pendant le mois d’octobre.” Forte de son expérience et de sa détermination, l’association ne compte pas s’arrêter là et envisage déjà de nouvelles initiatives pour l’avenir, afin de continuer à promouvoir et à préserver cette langue qui trouve sa place si bien dans notre société !

RENDEZ-VOUS SAMEDI 15 JUIN 2024 DÈS 9H AU CGOSH BOURG DU VAUCLIN

Thibaut Charles

J’aime ça : J’aime chargement…