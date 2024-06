Nous consommons trop de sucre… trop de sel… à la Dominique”, implore le Premier ministre à propos des CNCD.

Dominica News Online

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a demandé aux Dominicains d’être mieux informés sur la prévalence des maladies chroniques non transmissibles (MCN).

Il s’exprimait lors de la 13e réunion inaugurale du conseil du village de Mahaut-Jimmit-Tarreau cette semaine.

“Je souhaite que nous soyons mieux informés, en tant que communauté et en tant que pays, de la prévalence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la Dominique”, a-t-il insisté. “Ces maladies contribuent à la plupart des décès dans notre pays et, dans de nombreux cas, ces décès auraient pu être évités si nous avions pris soin de nous-mêmes.

Selon le Premier ministre, ceux qui n’ont pas contracté de MNTC ont la possibilité de se prémunir contre ces maladies en mangeant correctement et en faisant de l’exercice régulièrement.

“La réalité est que nous consommons trop de sucre en Dominique”, a fait remarquer M. Skerrit. “Nous mangeons trop de sel en Dominique et je pense que nous devons veiller à prendre soin de nous-mêmes, car le coût de la gestion de la CNCD au niveau familial et au niveau gouvernemental est prohibitif.

En outre, M. Skerrit a déclaré que les CNCD constituaient une menace majeure pour la Dominique.

“Où que j’aille dans le monde et que j’aie l’occasion de m’exprimer, que ce soit à la CARICOM, à l’OECS ou même aux Nations unies, je parle de la question des maladies chroniques non transmissibles qui touchent la Dominique et le monde entier”, a-t-il déclaré. “Je me souviens que lorsque nous étions touchés par le Covid, je ne cessais de répéter que le Covid n’était pas notre principale menace, mais que c’était la CNCD qui l’était”.

Il a ajouté : “Et la réalité, c’est que nous pouvons la combattre.”

M. Skerrit a ajouté : “Pour ceux d’entre nous qui ont contracté la maladie, il existe des moyens de la traiter et de faire en sorte que nous puissions vivre plus longtemps et de manière plus satisfaisante.

J’aime ça : J’aime chargement…