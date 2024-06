La date limite de soumission des anthologies sur la justice climatique dans les Caraïbes est repoussée

Dominica News Online –

La date limite de soumission pour l’anthologie sur la justice climatique dans les Caraïbes, “Writing for Our Lives”, a été repoussée au vendredi 14 juin à minuit. Cette prolongation donne aux écrivains caribéens basés dans la région et écrivant en anglais une semaine supplémentaire pour préparer et soumettre leur poésie, leur fiction et leur non-fiction créative à l’examen.

La Fondation Cropper encourage les contributeurs potentiels à explorer les ressources en matière de justice climatique disponibles sur la page web de l’anthologie à l’adresse https://thecropperfoundation.org/writingforourlives/. Les auteurs trouveront ici les critères d’éligibilité et les directives de soumission pour les aider dans leur préparation.

Pour s’assurer que les soumissions sont conformes au thème, les organisateurs ont mis à disposition des présentations enregistrées de webinaires d’experts et de défenseurs de la cause caribéenne. Ces présentations couvrent un large éventail de sujets, y compris les impacts du changement climatique, la politique et l’économie, les litiges climatiques et l’intersection de la justice climatique et de la justice sociale.

Writing for Our Lives vise à compiler des histoires qui soulignent l’urgence de la crise climatique pour les populations et les communautés des États des Caraïbes, qui se caractérisent par des vulnérabilités diverses mais significatives. Cette anthologie est le deuxième volet du projet “Today Today, Congotay ! Le projet “Climate Justice” est une série d’interventions axées sur la justice climatique et les arts qui se dérouleront de 2023 à 2026, avec le soutien financier de l’Open Society Foundations. Le projet fait suite à une initiative pilote de microthéâtre communautaire sur le thème de la justice climatique, menée en collaboration avec deux écoles secondaires de Trinité semi-rurale.

Le processus de sélection et d’édition de l’anthologie est dirigé par l’écrivain primé et ami de longue date de la Fondation, le professeur émérite Funso Aiyejina. Le professeur Aiyejina a joué un rôle formateur dans le développement de l’atelier résidentiel de la Fondation Cropper pour les écrivains des Caraïbes, aux côtés de l’auteur et conférencier Merle Hodge.

Réfléchissant à la mission de l’anthologie, le professeur Aiyejina a déclaré : “La justice, la vérité, l’empathie et l’honnêteté sont quelques-uns des concepts qui ont souvent été au cœur de nos discussions à l’atelier Cropper, quel qu’en soit le sujet. Ce sont ces mêmes concepts que nous devons appliquer de toute urgence à notre relation avec notre mère la Terre. Soit nous prenons sa défense maintenant et nous imposons des actions réparatrices et régénératrices, soit nous serons emportés avec tous les autres lorsqu’elle sera forcée de répondre à notre insouciance et à nos abus par sa propre vengeance incontrôlable de Moko”.

Cette anthologie représente une opportunité cruciale pour les écrivains des Caraïbes de contribuer à la conversation mondiale sur la justice climatique, en mettant l’accent sur les défis et les perspectives uniques de leur région.

La célèbre poétesse, essayiste et critique trinidadienne Shivanee Ramlochan, elle-même une “Cropperite” respectée, apportera un soutien précieux au projet à venir. En réfléchissant à son expérience de l’atelier d’écriture de la Fondation Cropper, Ramlochan explique que cet atelier a transformé son identité d’écrivain caribéenne et lui a insufflé un sentiment de fierté à l’égard de son héritage culturel. Elle est ravie de collaborer avec l’écrivain réputé Funso Aiyejina, dont le mentorat au cours d’un atelier précédent a considérablement influencé sa croissance en tant qu’écrivain. M. Ramlochan est convaincu que leurs efforts conjoints aboutiront à une anthologie puissante qui mettra en lumière les problèmes urgents auxquels sont confrontées les Caraïbes, en particulier la crise climatique.

Omar Mohammed, directeur général de la Fondation Cropper, se réjouit du soutien massif apporté à l’anthologie Writing for Our Lives. Il envisage l’initiative comme une plateforme permettant d’unir les différentes parties prenantes, y compris la société civile, les entités gouvernementales et les institutions, afin de sensibiliser le public aux questions de justice essentielles liées au changement climatique. L’anthologie, qui sera publiée en collaboration avec Peekash Press sous la marque Bocas Lit Fest, sortira un livre électronique au niveau international lors de la COP29 en novembre 2024, puis des versions imprimées et audio au début de l’année 2025. La sélection des candidats retenus sera annoncée en juillet 2024, et chaque participant recevra des conseils éditoriaux d’experts et un honoraire lors de la soumission de leurs pièces finales.

Pour toute question concernant les critères d’éligibilité ou le processus de candidature, les personnes intéressées peuvent s’adresser à writing@thecropperfoundation.org.

J’aime ça : J’aime chargement…