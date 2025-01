Cyclone Chido à Mayotte : premières analyses et perspectives pour la reconstruction

Le cyclone Chido d’une violence exceptionnelle, a frappé Mayotte avec des vents dépassant les 200 km/h, causant des destructions sans précédent sur l’habitat et les infrastructures de l’île. Dans ce contexte, l ‘agence d’architecture Harappa , basée à Mayotte, a livré ses premières analyses des dommages et des besoins pour une reconstruction durable et adaptée.

Photo de couverture, extraite du dossier : Combani, photo © DroneGo 15/12/2024

Attila Cheyssial, architecte et sociologue à la tête de l’agence Harappa, revient sur les conséquences dévastatrices du cyclone Chido. Cette catastrophe a révélé les failles structurelles des habitations, notamment les toitures en tôle, souvent mal fixées, et a mis en lumière la nécessité de repenser les standards de construction face à l’intensification des phénomènes climatiques. Alors que la majorité des constructions précaires ont été rasées, l’énergie collective et les initiatives locales témoignent d’une résilience remarquable. Cependant, pour une reconstruction efficace et durable, les analyses de l’agence pointent l’urgence d’une coordination renforcée entre acteurs publics, privés et associatifs. Une véritable stratégie concertée doit émerger, incluant le renforcement des compétences locales et l’amélioration des pratiques constructives.

Ces premières observations appellent à une mobilisation immédiate, tant pour répondre aux besoins urgents des habitants que pour préparer un avenir où la résistance des infrastructures pourra faire face à des défis climatiques croissants.

