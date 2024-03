DASCI ouvre les candidatures pour les bourses 2024-2025 aux étudiants dominicains

Communiqué de presse DASCI –

Bourses d’études et culture

Dominica America Scholarship and Culture, Inc. (DASCI) accepte les demandes de bourses d’études des diplômés de l’école primaire de la Dominique qui commenceront l’école secondaire au cours de l’année scolaire 2024-2025. DASCI a sélectionné les treize (13) écoles primaires suivantes pour participer au programme de bourses de cette année : Roosevelt Douglas, Woodford Hill et Temple SDA dans la zone Nord, Bagatelle, Wotten Waven et St. Luke’s dans la zone Sud, Belles, Delices et Grand Fond dans la zone Est et Salisbury, St. Martin Primary, St. Mary’s Primary et Campbell dans la zone Ouest. Un minimum de vingt (20) bourses sera attribué aux candidats méritants cette année. Les candidatures doivent être envoyées par courriel ou affichées avant le 1er mai 2024.

Les directeurs d’école jouent un rôle crucial en facilitant le processus de candidature pour leurs élèves. C’est pourquoi les directeurs des treize (13) écoles primaires nommées ont déjà été informés de cette possibilité d’obtenir une bourse d’études pour les élèves qui passent au lycée.

Dominica America Scholarship & Culture, Inc. (DASCI) est une organisation à but non lucratif de type 501 (c) 3, composée essentiellement de Dominicains. L’organisation attribue des bourses aux diplômés de l’école primaire de la Dominique depuis 2007 et, à ce jour, a attribué 117 bourses d’une valeur de 72 950 USD. Les bourses sont ouvertes aux étudiants qui ont besoin d’une aide financière et qui remplissent les conditions énoncées dans le dossier de candidature.

“Les membres et les sympathisants de la DASCI sont motivés et déterminés à continuer à aider les élèves dans le besoin”, a déclaré Patricia David, présidente de la DASCI.

Chaque année, l’organisation invite les élèves d’un certain nombre d’écoles primaires à poser leur candidature. Différentes écoles de différentes zones scolaires sont choisies chaque année afin que, au fil du temps, toutes les écoles aient la possibilité de faire participer leurs élèves au programme de bourses d’études.

Le formulaire de candidature et les informations pertinentes sont disponibles sur le site web de DASCI à l’adresse suivante : www.DASCI.org.