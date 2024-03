Santé : Emmanuel Macron annoncé un projet d’”aide à mourir” en France

Emmanuel Macron a annoncé un projet d'”aide à mourir” en France, suscitant débats et controverses. Cette initiative prévoit la possibilité, sous des conditions strictes, pour certains patients majeurs atteints d’une pathologie incurable et confrontés à des souffrances réfractaires, de recevoir une “substance létale”. Le président, cherchant à dépolitiser le débat, insiste sur le caractère non contraignant de la proposition, privilégiant le terme “aide à mourir” plutôt qu'”euthanasie” ou “suicide assisté”.

La nouvelle est tombée hier. Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 10 mars un projet visant à créer “une aide à mourir”. Cette nouvelle initiative, qui suscite déjà débats et controverses, prévoit la possibilité pour certains patients, sous des conditions strictes, de recevoir une “substance létale”.

Au-delà des multiples ajournements et des débats qui ont entouré cette annonce, Emmanuel Macron a clairement défini les contours de cette proposition. Dans un entretien conjoint avec La Croix et Libération, le président souligne que seuls les majeurs seront éligibles, à condition d’être “capables d’un discernement plein et entier”. Cette mesure ciblée concerne spécifiquement ceux atteints d’une pathologie “incurable” avec un “pronostic vital engagé à court ou moyen terme” et faisant face à des souffrances “réfractaires” ne pouvant être soulagées.

L’évaluation de la demande se fera de manière collaborative, avec un avis émis par l’équipe médicale dans un délai de quinze jours. En cas d’approbation, une prescription, valable trois mois, sera délivrée pour une “substance létale”, que le patient pourra choisir de consommer seul ou avec l’assistance d’un professionnel de la santé ou d’une personne volontaire désignée.

Le choix des termes par le chef de l’État, qui privilégie celui d'”aide à mourir” plutôt que d'”euthanasie” ou de “suicide assisté”, reflète une volonté de dépolitiser et de dépassionner le débat. Macron insiste sur le caractère non contraignant de cette proposition, qualifiant cela de “possible” plutôt que de “droit nouveau” ou de “liberté”. Cette approche vise à minimiser la portée symbolique de la loi, tout en reconnaissant que la réalité juridique pourrait permettre le suicide assisté et une forme d’euthanasie exceptionnelle.

La question de la fin de vie émerge comme un sujet extrêmement sensible, illustré par les préoccupations exprimées par des figures politiques. Certains sondages révèlent une prévalence de l’opinion favorable des Français envers la légalisation d’une forme d’aide à mourir. Cependant, l’opposition marquée des cultes et d’une proportion significative de professionnels de la santé témoigne de la délicatesse intrinsèque de ce débat.