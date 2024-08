Déploiement du BSAOM Dumont d’Urville pour une mission archéologique à Antigua-et-Barbuda

Dans le cadre d’un déploiement du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville, les Forces Armées aux Antilles (FAA) ont annoncé, via un communiqué, une mission de recherche archéologique dirigée par l’Association Archéologique Petites Antilles (AAPA). Cette mission, financée par plusieurs organismes, se déroulera du 2 au 23 août dans la baie d’English Harbour à Antigua-et-Barbuda. Les fouilles sous-marines se concentreront sur l’épave du navire Lyon ex Beaumont, dans le cadre d’un programme pluriannuel visant à explorer les navires militaires perdus pendant la guerre d’indépendance des Treize colonies américaines.

Les Forces Armées aux Antilles (FAA) soutiennent une nouvelle mission de recherche archéologique sous-marine à Antigua-et-Barbuda, déployant le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville pour transporter l’équipe et le matériel nécessaire de l’Association Archéologique Petites Antilles (AAPA).

Cette mission, qui s’étend du 2 au 23 août, se concentrera sur des fouilles dans la baie d’English Harbour, un site historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2016. Le projet est suivi et financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, la Direction de la Mémoire de la Culture et des Archives du Ministère des Armées, ainsi que le National Park of Antigua and Barbuda.

Le cœur de cette mission est l’exploration de l’épave du navire Lyon ex Beaumont (1762-1778), un navire de la Compagnie des Indes Orientales qui a joué un rôle crucial pendant la guerre d’indépendance des Treize colonies américaines. Ce projet est la quatrième opération d’un programme pluriannuel intitulé « Archéologie des navires militaires perdus dans les Petites Antilles pendant la guerre d’indépendance des Treize colonies américaines ».

En plus de son importance historique et archéologique, cette mission s’inscrit dans le cadre d’une mission de posture permanente de sauvegarde maritime (PPSM) dans le nord de l’arc antillais, soulignant ainsi le partenariat établi il y a deux ans entre les FAA et l’AAPA. Ce partenariat vise à promouvoir les missions des armées et à renforcer leur rayonnement.

Le lieutenant de vaisseau Jean-Christophe Pringarbe, conseiller communication des FAA, et Monsieur Jean-Sébastien Guibert, président de l’AAPA, sont les contacts média pour cette opération, assurant la communication et la diffusion des avancées et découvertes réalisées au cours de cette mission.

