Douze nations caribéennes reçoivent une formation cofinancée par la CAF pour faire progresser la transformation numérique et l’innovation.

Les participants posent pour une photo de groupe lors de la dernière journée de l’École de la transformation numérique et de l’innovation.

Les décideurs politiques de douze pays des Caraïbes ont acquis des outils précieux pour améliorer leurs initiatives de transformation numérique et de numérisation, ouvrant ainsi la voie à un paysage numérique plus durable et plus inclusif pour leurs citoyens. La première édition caribéenne de l’École de la transformation et de l’innovation numériques s’est déroulée à Port of Spain, Trinité-et-Tobago, du 12 au 15 août. Cet événement a rassemblé un large éventail de décideurs régionaux, de spécialistes internationaux et de professionnels de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Cette initiative a été organisée par la CAF – Banque de développement de l’Amérique latine et des Caraïbes, en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), l’Union des télécommunications des Caraïbes (CTU) et la Communauté technique de l’Internet (Internet Technical Community). Le programme a attiré des participants d’Anguilla, d’Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, des îles Vierges britanniques, de la Jamaïque, de Saint-Martin, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Suriname et de Trinité-et-Tobago.

Les participants ont pris part à des activités rigoureuses de renforcement des capacités, conçues pour répondre aux défis et aux opportunités numériques spécifiques rencontrés par les petits États insulaires en développement (PEID). Au cours de ces quatre jours, ils ont exploré les dernières tendances de la transformation numérique mondiale et les meilleures pratiques de l’économie numérique. Stacy Richards-Kennedy, directrice régionale de la CAF pour les Caraïbes, s’est déclarée fière des objectifs et des réalisations de l’école : “Cette première édition caribéenne de l’école de la transformation numérique et de l’innovation a été transformatrice. Les participants retournent dans leurs pays respectifs avec des connaissances et des compétences améliorées, mais aussi avec un objectif renouvelé de conduire le changement numérique dans leurs espaces, communautés et pays respectifs”.

Mme Richards-Kennedy a également souligné que la CAF s’est engagée à verser jusqu’à 75 millions USD sous forme de subventions et d’investissements pour soutenir les projets de numérisation des PEID des Caraïbes. En outre, elle collabore avec l’Union européenne pour obtenir une subvention supplémentaire de 3 millions d’euros destinée à faire progresser la numérisation à Trinité-et-Tobago, soulignant ainsi son engagement en faveur de l’innovation numérique. “La CAF s’est engagée à verser jusqu’à 75 millions d’USD sous forme de subventions et d’investissements pour soutenir les initiatives de numérisation des PEID des Caraïbes”, a déclaré Mme Richards-Kennedy. “Nous travaillons également en partenariat avec l’Union européenne pour mobiliser une subvention supplémentaire de 3 millions d’euros afin de soutenir la numérisation à Trinité-et-Tobago. Cela témoigne de notre de notre engagement en faveur de l’innovation numérique.



Stacy Richards-Kennedy, directrice régionale de la CAF pour les Caraïbes, lors de la cérémonie d’ouverture.

L’événement s’est concentré sur trois thèmes principaux : l’écosystème Internet et son infrastructure essentielle, le passage à une économie axée sur les données et sa gouvernance, et l’alignement de la numérisation sur les objectifs de productivité. Le dernier jour du programme, les participants ont visité le ministère de la transformation numérique à Trinité-et-Tobago, où la CAF offre une assistance technique pour l’établissement d’un centre de données modulaire TIER-IV et d’un centre de développeurs. Les participants ont reçu des informations cruciales sur les évaluations initiales liées à ce projet, présentant des exemples pratiques de la façon dont la transformation numérique peut être efficacement mise en œuvre dans les Caraïbes.

Les participants ont exprimé leur satisfaction d’avoir eu l’occasion d’entrer en contact avec des experts de premier plan et des pairs de la région, en particulier pour les stratégies réalisables qu’ils peuvent appliquer immédiatement. Cheryleann Pemberton, secrétaire permanente au ministère de l’information, de la communication, des technologies et des postes à Saint-Kitts-et-Nevis, a déclaré : “Ce fut vraiment bénéfique. J’ai dit à mes collègues que même si beaucoup d’informations ont été partagées, je vais commencer à mettre en œuvre les leçons apprises presque immédiatement”, a déclaré Cheryleann Pemberton, secrétaire permanente au ministère de l’information, de la communication, de la technologie et des postes de Saint-Kitts-et-Nevis, qui a ajouté : “Certains domaines m’ont semblé extrêmement utiles alors que nous préparons actuellement le budget national pour la nouvelle année fiscale. J’utiliserai les informations partagées ici comme preuve pour justifier les ressources financières nécessaires aux efforts de transformation numérique à Saint-Kitts-et-Nevis”, a-t-elle ajouté.

La cybersécurité étant une préoccupation croissante dans les Caraïbes, Mme Pemberton et les autres participants ont apprécié les connaissances acquises en matière de cybersécurité et de gestion des données. Ils ont également reçu des outils pour évaluer l’état actuel de la transformation numérique dans la région. Eduardo Chomali, coordinateur commercial de la transformation numérique de la CAF, a discuté des progrès et des obstacles dans l’infrastructure numérique, les politiques publiques, l’économie numérique et les ressources humaines de la région. Oscar Vargas, Directeur de l’Inclusion Financière de la CAF, a partagé ses connaissances sur l’économie numérique régionale et les initiatives de finance numérique durable, y compris le Laboratoire sur l’Inclusion Financière de la CAF.

Cette initiative a jeté les bases d’une stratégie régionale unifiée pour la transformation numérique, permettant aux participants d’adopter des solutions innovantes et créatives adaptées à leurs défis spécifiques. Il s’agit de la dixième édition de l’École de la transformation numérique et de l’innovation en Amérique latine et dans les Caraïbes, et la première consacrée uniquement à la région des Caraïbes. Les éditions précédentes ont eu lieu à São Paulo, au Brésil, à Montevideo, en Uruguay, et à Barcelone, en Espagne.

