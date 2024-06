DROGUE. 1,2 Tonne de Cocaïne Interceptée par les Forces Armées aux Antilles

Les forces armées aux Antilles viennent de réaliser une saisie spectaculaire de cocaïne, marquant une étape décisive dans la lutte contre le narcotrafic. Selon un communiqué de presse des services de communication des Forces Armées aux Antilles, le Dumont d’Urville a intercepté près de 1,2 tonne de cocaïne le 8 juin 2024, lors d’une opération maritime complexe.

Les forces armées aux Antilles continuent de mener une lutte acharnée contre le narcotrafic, avec une nouvelle saisie impressionnante réalisée par le Dumont d’Urville le 8 juin 2024. Lors de cette opération, près de 1,2 tonne de cocaïne a été interceptée, soulignant l’efficacité des efforts conjoints de surveillance et d’intervention dans la région.

L’intervention s’est déroulée à environ 55 nautiques, soit environ 100 kilomètres au sud de la Martinique. Les autorités avaient ciblé un voilier battant pavillon vénézuélien grâce à des informations précieuses transmises par un avion « C26 » du Regional Security System (RSS) basé à la Barbade. Une fois relocalisé, les marins du Bâtiment de Soutien et d’Assistance Outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville sont montés à bord du voilier. Ils y ont découvert et saisi 40 ballots de cocaïne, totalisant un poids de 1165 kilogrammes.

Conformément aux règlementations internationales en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, les membres de l’équipage et leur cargaison illicite ont été remis aux autorités vénézuéliennes en mer. La destruction de la drogue sera effectuée au Venezuela en présence d’un représentant des autorités françaises, garantissant la transparence et la coopération internationale dans cette lutte. Les membres d’équipage, quant à eux, seront pris en charge par la justice vénézuélienne.

Cette opération a été initiée sur la base d’informations fournies par l’Office Antistupéfiants (OFAST) Caraïbe, en collaboration étroite avec la direction nationale du renseignement et des enquêtes. Cette coordination entre les différentes agences et les ressources déployées souligne l’importance et l’efficacité des efforts internationaux pour combattre le trafic de stupéfiants dans les Caraïbes.

La saisie de près de 1,2 tonne de cocaïne représente non seulement un coup dur pour les réseaux de narcotrafic opérant dans la région, mais également un témoignage du dévouement et de l’efficacité des forces armées aux Antilles et de leurs partenaires internationaux. Avec des opérations comme celle-ci, la lutte contre le trafic de drogue continue de progresser, assurant ainsi une plus grande sécurité et stabilité dans la région​.

J’aime ça : J’aime chargement…