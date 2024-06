EDF et son soutien historique aux Sports en Martinique

“Les valeurs que nous cherchons à promouvoir sont celles de la solidarité, de l’inclusion et du dépassement de soi.”

Alors que de grands évènements sportifs tels que l’Euro de Football masculin, le Tour des Yoles et les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent, EDF Martinique a réuni ses partenaires sportifs pour rappeler l’importance du sport sur le territoire et l’engagement de l’entreprise dans ce domaine. Engagé dans le sport depuis plus de 30 ans, le groupe est convaincu que le sport peut inspirer des comportements positifs et favoriser l’évolution des mentalités sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Interview de Xavier Fichaud, directeur de EDF Martinique

Pourquoi EDF soutient-elle le sport en Martinique et quels sont les objectifs de ces partenariats ?

Notre engagement dans le sport s’étend sur plus de 30 ans et repose sur la conviction que le sport peut inspirer des comportements positifs et favoriser l’évolution des mentalités sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Nous sommes fiers de soutenir plusieurs associations locales qui jouent un rôle crucial dans la promotion du sport et de l’inclusion en Martinique.”

En Martinique, EDF est présent dans toutes les communes et accompagne ses clients au quotidien. Au-delà de l’alimentation électrique pour tous, EDF souhaite s’impliquer dans la vie du territoire. C’est pourquoi, l’entreprise a noué divers partenariats avec des ligues ou des associations martiniquaises. Cela fait ainsi près de dix ans qu’EDF en Martinique soutient l’association Gommier et Tradition et leur yole Sa Pa Zafé’w.

Quels sont vos engagements sur ce sujet ?

EDF partage et veut promouvoir les valeurs du sport avec trois piliers principaux :

Changer le regard sur le handicap , d’où notre partenariat avec le Comité Régional Handisport de Martinique ou encore avec le Good Luck pour développer le volley-assis.

, d’où notre partenariat avec le Comité Régional Handisport de Martinique ou encore avec le Good Luck pour développer le volley-assis. Soutenir l’apprentissage de la nage avec la Ligue de Natation qui, par exemple, installe des bassins mobiles pour développer l’aisance aquatique chez les plus jeunes et également avec le Longvilliers Club qui entraîne débutants comme champions.

avec la Ligue de Natation qui, par exemple, installe des bassins mobiles pour développer l’aisance aquatique chez les plus jeunes et également avec le Longvilliers Club qui entraîne débutants comme champions. Faire réfléchir et impliquer la jeunesse dans le sport de demain. C’est dans ce but qu’EDF en Martinique soutient le Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique, qui va chercher les jeunes partout sur le territoire avec sa Caravane Jeunesse Sport, ou encore l’Intrépide Club très investi dans le quartier de la Volga à Fort-de-France. En interne, EDF s’appuie sur le sport pour fédérer ses salariés et leur donner l’énergie de bouger. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, des équipements sportifs ont été installés sur les sites d’EDF et des activités sportives ou de bien-être sont organisées.

Quels sont les défis rencontrés par les clubs sportifs locaux et comment EDF aide-t-elle à les surmonter ?

Les défis sont nombreux, allant de l’obtention des licences à l’organisation des activités, en passant par le financement et le soutien logistique. Nous aidons en fournissant des ressources et des infrastructures nécessaires.

L’intrépide, par exemple, a dû faire face à des défis pour obtenir des licences et organiser des activités pour les jeunes, notamment ceux venant de la Caraïbe. Le club s’efforce de les ramener, de les former au sport et de leur inculquer des valeurs telles que le respect et l’accomplissement personnel. EDF soutient ces efforts en fournissant les ressources nécessaires.

Quelle est l’importance de la yole “Sa Pa Zafè’ou” pour vous ?

Nous sommes fiers de soutenir la yole Sa Pa Zafè’ou depuis de nombreuses années. Cette yole est un symbole fort de la culture et des traditions martiniquaises. En la soutenant, nous contribuons à la préservation de ces traditions tout en promouvant les valeurs de cohésion, de persévérance et de solidarité.

Portée par l’association Gommiers et Traditions, elle est une fierté de toute la population et participe activement au Tour des Yoles. Nous l’accompagnons dans toutes ses manifestations, soulignant ainsi l’importance de maintenir vivantes les traditions locales tout en soutenant le sport.

Comment contribuez-vous à l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

À l’échelle nationale, EDF s’engage à fournir une alimentation électrique fiable et respectueuse de l’environnement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous utilisons principalement le réseau de distribution d’électricité de l’hexagone, avec des groupes électrogènes en secours pour minimiser l’empreinte carbone de l’événement.”

Cette démarche vise à aligner les Jeux avec les valeurs de durabilité et de responsabilité que porte notre entreprise. EDF travaille activement pour que les Jeux Olympiques de Paris 2024 soient exemplaires en matière de responsabilité environnementale.

Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir à travers vos partenariats sportifs ?

Les valeurs que nous cherchons à promouvoir sont celles de la solidarité, de l’inclusion et du dépassement de soi. Le sport est un vecteur puissant pour inspirer des comportements positifs et pour fédérer les communautés.

EDF utilise le sport comme un outil pour encourager l’engagement communautaire et sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociétaux. À travers ses nombreux partenariats, nous contribuons à créer un environnement où le sport est accessible à tous, favorisant ainsi le développement personnel et collectif. Les valeurs de solidarité et d’inclusion sont au cœur de chaque initiative que nous soutenons.

Témoignages des d’Associations présentes

Mr Guy TIRCY, Président du Club l’Intrépide :

“Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent de la Caraïbe et il est important pour nous de les ramener, de les former au sport et de leur inculquer des valeurs telles que le respect. Nous ne faisons pas seulement du football pour faire du football, nous construisons l’individu.”

Aymeric Christine, président Goodluck Volley Assis:

“Nous sommes une association omnisport et EDF nous aide particulièrement sur la section volley-assis, une discipline mixte pour les valides et non valides. C’est une très bonne chose de pouvoir faire ce “mélange” dans le même espace de jeu.”

Jean-Claude Bussy, Président du Comité Régional Handi Sport :

“Nous mettons tous nos jeunes handicapés au sport, que ce soit loisir ou compétition. L’idée est de les rendre autonomes, de sortir de ce côté ‘handicap’ et de devenir des citoyens à part entière.”

Saint-Aimé Simon, Premier Vice-Président de la Ligue de Natation de Martinique :

“Le partenariat avec EDF sur les bassins mobiles est essentiel pour nous. Ces bassins permettent de développer des activités pour les seniors, les personnes en situation de handicap et les enfants, augmentant ainsi notre nombre de licenciés.”

Pédrick Petitot, Président de l’Association Gommiers et Traditions :

“L’association, avec le soutien d’EDF, permet de préparer les manifestations sportives, de promouvoir des valeurs telles que la cohésion, la solidarité et la persévérance.”

Robert Marajo, premier club de Martinique, Guadeloupe et Guyane

« EDF est un partenaire essentiel et très important pour le Longvilliers Club »

