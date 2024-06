Mission médicale caribéenne en Dominique prévue en juin

Dominica News Online – (Nouvelles de la Dominique en ligne. )

Caribbean Medical Mission (CMM) est une organisation à but non lucratif, enregistrée en tant que 501(c)(3), dont la mission principale est d’améliorer la santé et le bien-être des communautés marginalisées dans la région des Caraïbes. Sa création remonte à 1997, à l’initiative d’un groupe de professionnels de la santé de la Jamaïque. CMM s’engage à fournir des services de soins de santé primaires accessibles et rentables aux personnes confrontées à des prestations de soins de santé inadéquates.

Dans un effort de collaboration, l’organisation joindra ses forces à celles de diverses entités, notamment le ministère de la santé, du bien-être et des services sociaux, la Société du cancer de la Dominique, l’Association du diabète et le Rotary Club. Ensemble, ils visent à étendre leur portée et leur impact dans la région.

Les prochaines activités de la CMM consistent à fournir des services médicaux gratuits dans des domaines spécialisés. Le CMM dispose de plusieurs services de santé primaires, dont la pédiatrie, la médecine interne (diabète, hypertension, hypercholestérolémie, gestion de la douleur, etc.), une clinique ophtalmologique (correction de la vue et troubles oculaires), la gynécologie (santé de la femme et frottis), la dentisterie et des consultations psychologiques pour les problèmes de santé mentale.

Programmés de 8h à 15h, les programmes de sensibilisation se dérouleront dans les lieux suivants :

10 juin – Centre de santé de Grand Bay

11 juin – Centre de santé LaPlaine

12 juin – Centre de santé de Wesley (y compris les zones environnantes du territoire de Kalinago)

13 juin – Centre de santé de Roseau

14 juin – Hôpital de Portsmouth

Le CMM exprime sa gratitude à la communauté pour son soutien et sa coopération.

