Le rapport sur la législation relative à l’avortement doit être finalisé par la Commission de réforme du droit

La Commission de réforme du droit devrait envisager de finaliser ses recommandations d’amendements à la législation caïmanaise sur l’avortement lors de sa prochaine réunion en juillet.

Il s’agira de la deuxième réunion consécutive au cours de laquelle la commission tentera de finaliser son projet de rapport sur la loi, en vertu de laquelle l’avortement est un délit.

La commission, chargée de réviser les lois caïmanaises pour les moderniser et s’assurer qu’elles sont conformes à la Charte des droits, a examiné le rapport lors de sa réunion du 16 mai, mais il n’a pas été finalisé.

José Griffith, directeur de la Commission de réforme du droit, a déclaré vendredi au Compass : “La Commission a examiné le projet de rapport lors de sa réunion du 16 mai et poursuivra ses délibérations lors de sa prochaine réunion, le 25 juillet, en vue d’approuver le rapport qui sera soumis à l’Attorney General”.

Il a ajouté qu’à ce moment-là, le rapport sera publié.

La commission a examiné les 140 pages du code pénal des îles Caïmans – la législation établie en 1975 qui couvre de nombreuses infractions pénales et leurs sanctions – en vertu duquel il est illégal d’obtenir un avortement par quelque moyen que ce soit, à moins que la vie de la femme enceinte ne soit en danger.

Les membres de la commission ont décidé de traiter la question de l’avortement séparément de la révision du code pénal.

Dans un document de discussion publié en décembre 2021, la Commission a invité le public à lui faire part de ses réactions sur le sujet. Elle pose une série de questions, notamment celle de savoir si l’avortement doit être supprimé du code pénal et si une législation distincte doit être élaborée.

Elle a également demandé si le code pénal devait être modifié pour élargir les motifs d’avortement légal dans certaines circonstances, par exemple en cas de menace pour la santé physique ou mentale de la femme enceinte, lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, en cas de déficience fœtale grave, y compris d’anomalie fœtale mortelle, ou lorsque la grossesse concerne une mineure, entre autres.

Lors d’une interview accordée le mois dernier au Cayman Compass, avant la réunion de la commission du 16 mai, Mme Griffith a déclaré que les réponses du public et des parties prenantes au document de discussion étaient “assez solides”, y compris celles qui étaient pour ou contre la modification de la législation relative à l’avortement.

Le code pénal ne prévoit pas de peine spécifique pour les infractions liées à l’avortement, mais stipule que, dans les cas où aucune peine n’est spécialement prévue pour une infraction, celle-ci est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende.

Pas de poursuites

Au cours de ses recherches sur le sujet, la Commission de réforme du droit a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucun cas où une personne avait été poursuivie pour un tel délit aux îles Caïmans, mais elle a souligné que cela ne signifiait pas que des avortements n’étaient pas pratiqués dans ce pays.

La commission a cité une enquête du ministère de la santé de 2013 sur la santé et la sexualité des adolescents, qui a révélé que sur 202 participantes, 9,1 % des 15-16 ans et 8,5 % des 17-19 ans ont déclaré avoir eu recours à l’avortement.

Une enquête menée par le Cayman Compass en 2022 a révélé qu’il était relativement facile de se procurer des pilules pour provoquer un avortement sur le marché noir local, pour un coût de 500 dollars.

Dans une enquête menée en 2022 auprès de 252 femmes par des étudiants de l’University College of the Cayman Islands, près d’un tiers d’entre elles ont déclaré avoir subi un avortement, et un cinquième d’entre elles ont dit avoir ingéré des pilules pour ce faire.

Les femmes et les jeunes filles des îles Caïmans qui souhaitent se faire avorter doivent soit se rendre à l’extérieur de l’île pour obtenir un avortement, soit rester sur l’île et ingérer des pilules obtenues illégalement.

Depuis l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de l’arrêt Roe v. Wade en 2022, les modifications apportées aux lois sur l’avortement dans de nombreux États américains, qui interdisent purement et simplement l’avortement ou limitent la période de gestation pendant laquelle il est possible d’y avoir recours, par exemple à six semaines en Floride, font qu’il est difficile pour les résidentes des îles Caïmans d’y avoir accès.

