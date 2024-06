Les îles Caïmans ont besoin de meilleures données, pas d’enquêtes sur le bonheur

Par Simon Cawdery, chroniqueur au Compas

Le gouvernement des îles Caïmans a décidé qu’il était judicieux d’effectuer des recherches sur ce qu’on appelle le “bonheur intérieur brut”. Quelle absurdité !

Les îles Caïmans gaspillent déjà de l’argent de manière incommensurable et voilà que nous voulons y consacrer des ressources. Le terme “absurdité” est peut-être un peu injuste.

Au bon moment, dans les bonnes circonstances, il peut être judicieux de mesurer le “bonheur” ou la “satisfaction” des citoyens.

Statistiques et gouvernance

Mais Cayman ne maîtrise pas suffisamment bien les bases de l’information statistique à l’heure actuelle, et s’engager dans cette voie avant d’avoir mis en place de bonnes bases statistiques n’est qu’une perte de temps et d’argent.

Ce dont Caïman a besoin, c’est d’un meilleur investissement dans les données brutes afin que nous puissions comprendre empiriquement comment les gens se portent, d’un meilleur investissement dans des données plus opportunes et d’un meilleur investissement dans une analyse plus poussée des données. Un seul exemple : Allez sur www.eso.ky et téléchargez les dernières données du PIB en Excel. Elle s’arrête en 2022. Nous sommes en mai 2024. Des données actualisées permettent de prendre de bonnes décisions et d’effectuer de bonnes analyses.

Nous devons doter notre service de statistiques des ressources nécessaires pour produire des données qui facilitent l’élaboration de bonnes politiques.

De la laine sur les yeux

Un peu d’histoire.

À ma connaissance, le premier pays à avoir publié ce type de “données sur le bonheur” est le Bhoutan.

La Corée du Nord est un autre pays qui met en avant le bonheur de ses citoyens.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le Bhoutan est un royaume non élu où le revenu moyen par personne n’est que de 3 500 dollars (selon la Banque mondiale) et la Corée du Nord, eh bien, je pense que nous en savons tous assez pour comprendre les problèmes qui s’y posent.

L’un des problèmes potentiels d’un indicateur de bonheur est qu’il est utilisé par les dirigeants d’un pays pour raconter une histoire qui n’est tout simplement pas vraie. Le bonheur peut être utilisé pour obscurcir la vérité et cacher les faits les plus graves sous un vernis de bonheur. Les pays non démocratiques ont pour caractéristique de se concentrer sur les mesures qui soutiennent leurs dirigeants plutôt que de procéder à une évaluation honnête, ce qui donne lieu à des conclusions troublantes (et potentiellement rebelles).

Pourquoi donc les îles Caïmans s’engagent-elles dans cette voie ? Il y a peut-être une pureté d’intention. Ce qui est bien et admirable. Mais une bonne politique et une bonne analyse reposent sur des données solides. Avant de se précipiter pour mesurer ce qui n’est pas mesurable, Cayman devrait investir ses ressources limitées dans des domaines beaucoup plus cohérents, productifs et utiles.

Les gens peuvent être heureux, qu’ils soient riches ou pauvres. Mais la pauvreté, le fait de vivre dans des conditions misérables et de ne pas avoir d’emploi ou de perspectives d’avenir est désagréable, quoi qu’en dise un indicateur de bonheur. Il est vrai qu’il est prouvé qu’il n’y a pas de corrélation linéaire entre la richesse et le bonheur des gens (plus de richesse conduit à un plus grand bonheur mais le taux d’amélioration ralentit, ce qui signifie qu’il faut un quantum de richesse de plus en plus important pour augmenter le niveau de bonheur d’un individu).

Il n’en reste pas moins que sans un niveau de revenu de base, un niveau de vie de base, un niveau de liberté et de sécurité de base et un niveau d’opportunités de base, mesurer ou même déclarer ses sujets “heureux” est un exercice inutile et entièrement intéressé.

Mensonges, maudits mensonges et statistiques” – attribué à Mark Twain

Lorsqu’on envisage d’utiliser une nouvelle statistique, les questions cruciales à poser sont les suivantes : “La question est de savoir ce que cela va nous apprendre, comment cela va éclairer l’élaboration des politiques et pourquoi c’est mieux qu’une autre solution.

D’un autre côté, l’introduction de statistiques pour obscurcir l’évidence et masquer les problèmes n’est pas la bonne solution ; si les faits ne correspondent pas au récit, il ne faut pas en créer de nouveaux.

Pour une brève expérience de pensée, supposons que Cayman publie de telles “statistiques du bonheur”. Alors, que se passe-t-il ? Si nous constatons que les îles Caïmans se classent au 45e rang sur l’échelle mondiale du bonheur, quelle est l’action politique à mener ?

J’ai lu dans un article de presse qu’un représentant élu pensait que cela pourrait contribuer à l’élaboration de politiques en matière de santé ou de criminalité. En effet, si les faits ne correspondent pas au récit, il ne faut pas en créer de nouveaux. Réduire la criminalité. C’est la solution au bonheur en ce qui concerne l’activité criminelle. Améliorer la rentabilité et l’efficacité des dépenses de santé. Voilà qui améliorera le bonheur en matière de soins de santé. Réformer les dépenses d’éducation des îles Caïmans et obtenir de meilleurs résultats dans ce domaine. Cela améliorera le bonheur en matière d’éducation. A-t-on vraiment besoin d’une enquête sur le bonheur pour se rendre compte d’une évidence aveuglante ?

L’ironie de la chose est que les îles Caïmans ont grandement besoin de meilleures statistiques et d’une meilleure recherche, mais par meilleure recherche, j’entends davantage d’investissements dans la collecte de données de base, et non dans des enquêtes sur le bonheur.

Qui analyse l’impact de la politique gouvernementale sur les niveaux d’endettement – des niveaux d’endettement qui ne tiennent pas correctement compte des engagements futurs ? Où sont les données sur le coût de la vie pour les différentes catégories de revenus ? Pourquoi ne disposons-nous pas de données stratifiées sur l’économie des îles Caïmans ? De telles données nous permettraient de comprendre si différents groupes de revenus ou différentes nationalités connaissent des résultats différents en termes de santé, d’éducation ou d’ordre public.

Imaginez que nous puissions déterminer qu’un certain niveau de revenu est corrélé à une espérance de vie extrêmement faible. Dans ce cas, nous devrions certainement mettre en place des politiques pour remédier à cette situation. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n’étudions pas suffisamment ces problèmes et ces données. C’est peut-être moins prestigieux qu’une enquête sur le “bonheur”, mais c’est bien plus important.

De meilleures données et une meilleure supervision

Ce dont Caïman a manifestement besoin, c’est d’un meilleur contrôle des politiques budgétaires de son gouvernement. L’auditeur général fait un travail remarquable (bien qu’il semble que personne ne soit jamais renvoyé pour n’avoir pas résolu les problèmes récurrents mis en évidence dans les rapports de l’auditeur) et évalue le gaspillage et les bons comportements, mais pourquoi ne disposons-nous pas d’un organisme de contrôle fiscal qui calcule, analyse, évalue et publie des examens indépendants sur les mesures politiques prises par le gouvernement, afin de s’assurer qu’elles seront efficaces et qu’elles seront comptabilisées avec précision ?

Il y a énormément de mauvaise comptabilité dans les administrations publiques, couplée à un grand nombre de dépenses inefficaces. Il suffit de regarder l’ampleur et l’absence de financement des soins de santé, de la prise en charge de la pauvreté et des retraites aux îles Caïmans. Le passif n’est pas correctement comptabilisé et les problèmes sont ignorés, au détriment de tous les Caïmanais actuels et futurs. Ce dont les îles Caïmans ont désespérément besoin, c’est d’un organe d’examen capable de consacrer du temps et des efforts à l’analyse des dépenses publiques.

Pour ceux qui connaissent ce type d’organisme, les États-Unis en possèdent un, le Congressional Budget Office (CBO). Avant d’être votée, une politique est évaluée (analysée) par le CBO afin de déterminer l’effet qu’elle aura sur le budget et les finances à long terme du gouvernement. Il s’agit là d’un travail crucial pour assurer la viabilité budgétaire à long terme. Il est clair que les Caïmans ne disposent pas d’un tel organe de contrôle.

Les Bermudes disposent d’un groupe indépendant d’experts économiques qui évaluent les projections financières du gouvernement.

Le Royaume-Uni dispose d’un organisme similaire, appelé Office for Budget Responsibility, qui effectue un travail à peu près similaire. Il peut sembler que j’ai choisi deux pays bien financés, bien organisés et économiquement avancés qui sont matériellement différents des îles Caïmans à bien des égards structurels et culturels. Il s’agit de grands pays dont les gouvernements disposent de ressources suffisantes pour se permettre un tel luxe. Mais ce n’est pas le cas. Regardons plus loin :

Les Bermudes (avec une population de 63 000 habitants) disposent d’un groupe de responsabilité fiscale (Fiscal Responsibility Panel) géré et administré de manière indépendante. Il s’agit d’un groupe d’experts économiques qui évalue “la crédibilité des hypothèses macroéconomiques et fiscales qui sous-tendent les projections du gouvernement et les risques qui pourraient affecter les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fiscaux du territoire”.

Il suffit peut-être de relire cet objectif pour comprendre pourquoi il peut effrayer les hommes politiques. Leurs projets de gaspillage favoris seraient désormais soumis à un examen rigoureux et indépendant. Quelle horreur !

Jersey (une dépendance de la Couronne avec une population de 103 000 habitants) dispose d’un comité de politique fiscale. Il fournit au ministre du Trésor et des Ressources de Jersey des conseils indépendants sur (i) la vigueur de l’économie, les perspectives économiques et le cycle économique ; (ii) la viabilité des finances publiques à moyen et long terme et (iii) la politique budgétaire, y compris l’équilibre entre les impôts et les dépenses et l’utilisation du Fonds de réserve stratégique et du Fonds de stabilisation.

Les hommes politiques aiment-ils généralement que leurs efforts soient soumis à un examen sérieux et délibératif ? Probablement pas.

A-t-on envie de créer de tels organismes ? Probablement pas.

Mais les habitants des îles Caïmans méritent-ils une bonne supervision et un bon contrôle des caprices et des politiques parfois hystériques de leurs politiciens ? Absolument oui.

Il ne s’agit pas d’organismes qui peuvent dire aux politiciens ce qu’ils doivent faire ; le mandat démocratique reste absolu pour les personnes élues. Mais de tels organismes peuvent mieux informer les citoyens (et les politiciens qui souhaitent être informés), contribuer à améliorer le débat et la discussion et, par conséquent, grâce à la transparence et à l’analyse, aider, peut-être, à faire en sorte que les îles Caïmans parviennent à une stabilité à long terme, sur le plan économique.

Une solution caïmanaise

Très peu de bonnes choses dans la vie sont gratuites.

Un organisme de responsabilité fiscale coûtera de l’argent. Mais à moyen et long terme, si les hommes politiques et les électeurs respectent la voix de l’organisme indépendant, écoutent ses analyses et prennent des décisions politiques plus judicieuses et plus durables, il est tout à fait possible que la trajectoire économique des îles Caïmans puisse être améliorée.

De minuscules variations de la croissance du PIB à long terme ont un impact considérable sur la richesse des îles Caïmans. Selon le Bureau de l’économie et des statistiques, en 2022 (voir mon précédent reproche !), le PIB des îles Caïmans s’élevait à 5 174 402 000 USD (soit 5,2 milliards de dollars).

Imaginons qu’une bonne analyse et un bon examen conduisent à une prise de décision légèrement meilleure, et que cette bonne prise de décision contribue à augmenter le taux de croissance annuel du PIB des îles Caïmans de 0,1 %. Il permettrait d’augmenter le PIB des îles Caïmans de 5,2 millions de dollars par an.Et ce, même si cette bonne gouvernance n’augmentait le taux de croissance potentiel que de 0,1 %. Peut-être cela pourrait-il contribuer à l’améliorer davantage, ce qui se traduirait par des gains encore plus significatifs pour l’ensemble de l’économie.

Coûts et bénéfices

Combien coûterait une telle autorité de contrôle fiscal ?

J’ai discuté avec des personnes qui participent ou sont proches de personnes qui participent à de tels organismes. Ils m’ont fourni ces données en se basant sur le fait qu’ils opèrent dans ce domaine et que, bien que les chiffres soient des estimations, ils sont réalistes.

Cette autorité aurait besoin de trois personnes indépendantes (probablement extérieures à l’île, de sorte qu’aucune personne raisonnable ne puisse contester leur indépendance, leur impartialité et leur expertise) – un président et deux membres. Le président aura besoin d’un salaire d’environ 75 000 dollars et les membres indépendants d’environ 40 000 dollars chacun.

Elle aura ensuite besoin d’une équipe de soutien composée probablement de trois personnes, qui seront compétentes en matière de statistiques, d’économie et d’analyse des données. Dans l’ensemble, le budget devrait s’élever à environ 350 000 à 400 000 dollars par an.

Cette autorité travaillerait en étroite collaboration avec l’Office de l’économie et des statistiques, qui devrait l’aider à fournir des données. Il serait également judicieux de prévoir dans le budget des ressources supplémentaires pour l’OCSE afin qu’il puisse produire les données nécessaires à la prise de bonnes décisions politiques. Si l’on met tout cela bout à bout, le coût global de fonctionnement d’un tel organisme s’élèverait à environ 500 000 dollars.

Ces chiffres peuvent sembler élevés lorsqu’ils sont imprimés noir sur blanc. Mais par rapport à la possibilité d’une meilleure gestion à long terme de l’économie caïmanaise, c’est une goutte d’eau dans l’océan. Et, comme nous l’avons déjà mentionné, il existe de nombreux domaines dans lesquels les dépenses inutiles peuvent être détournées, de sorte qu’elles ne devraient pas, sur une base nette, coûter quoi que ce soit au pays.

La bonne gouvernance et le contrôle des dépenses ne sont pas gratuits, mais ils peuvent produire des avantages qui dépassent de loin leurs coûts. Il est de loin préférable d’utiliser les ressources en se concentrant sur des statistiques granulaires de bonne qualité qui permettent d’élaborer de bonnes politiques plutôt que sur des mesures qui cherchent à brouiller les pistes et à semer la confusion.

Les îles Caïmans méritent des données de qualité pour prendre de bonnes décisions et une supervision de qualité pour s’assurer que nous savons ce qui se passe. À l’heure actuelle, il n’y a ni l’un ni l’autre. Il est temps de faire quelque chose à ce sujet.

Prendre de meilleures décisions parce que nous disposons de meilleures données contribuerait bien davantage à améliorer le niveau de vie et le bonheur que les enquêtes.

Simon Cawdery, CFA, est un gestionnaire d’investissement et un professionnel de la gouvernance qui vit et travaille aux îles Caïmans. Il écrit régulièrement pour le Compass.

