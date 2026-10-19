Énergie : l’Europe peut-elle alléger la facture martiniquaise ?

Face au coût de l’énergie, Ursula von der Leyen annonce de nouvelles réponses européennes. En Martinique, leur intérêt se mesurera aux effets sur les carburants, les charges des entreprises et le pouvoir d’achat. Entre décisions attendues à Bruxelles et dispositifs français déjà ouverts, les mécanismes doivent être regardés de près.

Une annonce européenne doit encore parcourir plusieurs étapes avant de modifier une facture en Martinique.

Le plein d’un utilitaire, l’alimentation d’une chambre froide, les déplacements pour aller travailler : le coût de l’énergie traverse la vie quotidienne comme les comptes des entreprises. C’est sous cet angle que la déclaration d’Ursula von der Leyen du 16 octobre, à l’issue du Conseil européen, concerne la Martinique. La présidente de la Commission place les prix énergétiques parmi les urgences économiques. Reste à comprendre comment les réponses envisagées pourraient atteindre un territoire doté de règles particulières pour ses carburants et son électricité.

Bruxelles veut peser sur les coûts

Les conclusions du Conseil européen retiennent plusieurs orientations : prolonger l’encadrement temporaire des aides d’État pour les secteurs industriels les plus exposés, améliorer la capacité et l’efficacité des raffineries européennes et regrouper volontairement la demande d’énergie. La Commission est également invitée à examiner des réponses supplémentaires à la flambée des prix. Les dirigeants demandent des mesures ciblées et temporaires, adaptées aux situations nationales.

Ces orientations indiquent une volonté d’agir sur les approvisionnements et sur les difficultés des entreprises. Pour apprécier leur portée locale, il faudra suivre les textes adoptés, les mécanismes retenus en France et leur application effective. Une annonce européenne doit encore parcourir plusieurs étapes avant de modifier une facture en Martinique.

À la pompe, des règles martiniquaises

Sur les carburants, le premier point de passage est connu : le préfet fixe chaque mois des prix maximums suivant une méthode réglementaire. Dans son communiqué du 30 mars 2026, la préfecture rappelait le rôle des cotations internationales du brut et des produits raffinés, ainsi que de la parité euro-dollar.

La fiscalité présente aussi une particularité : l’État ne perçoit ni TVA ni TICPE sur les carburants consommés en Martinique. Des taxes locales entrent dans leur prix et contribuent au financement des collectivités. Une mesure fiscale annoncée pour les carburants dans l’Hexagone doit donc être examinée au regard de cette organisation.

Si les initiatives européennes contribuent à détendre les marchés, leur effet pourrait se transmettre par le calcul local des prix. À ce stade, aucun montant de baisse ne peut être annoncé pour l’automobiliste martiniquais. L’évolution du brut, celle du gazole raffiné et le change peuvent d’ailleurs jouer dans des sens différents.

Pour l’électricité, une protection nationale

La situation électrique suit une autre logique. La Commission de régulation de l’énergie rappelle que la péréquation tarifaire garantit aux consommateurs des zones non interconnectées un prix équivalent à celui de l’Hexagone, malgré des coûts de production supérieurs. L’écart restant à couvrir est compensé par le budget de l’État au titre des charges de service public de l’énergie.

Réduire les coûts de production locaux conserve donc un intérêt économique collectif. Mais cette réduction ne signifie pas une diminution identique et immédiate du tarif payé par chaque abonné. Il faut distinguer le coût du système électrique et les règles qui déterminent la facture.

Selon le rapport annuel 2025 de l’IEDOM, les énergies renouvelables ont fourni 27,3 % de l’électricité produite en Martinique en 2025. Le même rapport indique que les ressources énergétiques primaires étaient importées à 92 % en 2024. Ces deux chiffres portent sur des périmètres différents : le second englobe notamment les carburants, au-delà de la seule production électrique.

Pour une entreprise, la question décisive reste celle du dispositif auquel elle peut effectivement accéder.

Des aides françaises existent déjà

Le rôle de Bruxelles mérite d’être précisé. Le cadre temporaire adopté le 29 avril 2026 permet aux États membres d’organiser certains soutiens aux secteurs touchés par la crise au Moyen-Orient. Il encadre notamment des aides pour l’agriculture, la pêche et les transports. Les autorités nationales doivent ensuite définir et financer les dispositifs accessibles aux entreprises, dans les conditions applicables.

Pour une entreprise, la question décisive reste celle du dispositif auquel elle peut effectivement accéder. Dans sa présentation actualisée le 16 octobre, le ministère de l’Économie recense des mesures sectorielles et indique que les demandes pour la troisième période d’aide au transport public routier peuvent être déposées jusqu’au 9 novembre 2026. L’accès dépend notamment de l’activité, des véhicules et de la situation de l’entreprise.

Pour les travailleurs « grands rouleurs », Bercy indique également la reconduction d’une indemnité de 100 euros pour la période d’octobre à décembre, sous conditions. Les personnes qui ne l’ont pas encore perçue peuvent vérifier leur éligibilité avec le simulateur fiscal ; leurs demandes pourront être déposées à partir du 27 octobre 2026.

En Martinique, les services de l’État ont également mis en place un accompagnement local. Le communiqué préfectoral du 29 mai précise qu’un guichet unique de la DEETS oriente les entreprises en difficulté, avec la direction des finances publiques et la caisse générale de sécurité sociale. Il peut être saisi à l’adresse accompagnement-entreprises@deets.gouv.fr.

La vie chère, au-delà de l’énergie

Les réponses européennes intéressent donc la Martinique à deux niveaux : la pression qu’elles pourraient exercer sur les coûts internationaux et les possibilités de soutien ouvertes aux pouvoirs publics. Leur efficacité devra être appréciée concrètement. Quels secteurs locaux seront couverts ? Quelles entreprises recevront une aide, dans quels délais ? Une éventuelle détente énergétique se retrouvera-t-elle dans les coûts de livraison et les prix de vente ?

L’énergie constitue l’un des postes à examiner dans le débat sur la vie chère. Une baisse du carburant ne suffirait pas à expliquer, ni à corriger, l’ensemble des écarts de prix. Elle pourrait cependant alléger une partie des charges. Pour les ménages comme pour les professionnels, l’enjeu sera de suivre cette transmission, depuis les marchés internationaux jusqu’aux dépenses réellement supportées.

Philippe Pied

Sources

Commission européenne, déclaration du 16 octobre 2026 et présentation du cadre temporaire des aides d’État ; Conseil européen, conclusions du 16 octobre 2026 ; préfecture de Martinique, communiqués des 30 mars et 29 mai 2026 ; CRE, publication du 24 janvier 2025 ; IEDOM, rapport annuel économique Martinique 2025, pages 93 à 99 ; ministère de l’Économie, point sur les soutiens économiques actualisé le 16 octobre 2026. Liens intégrés dans l’article.