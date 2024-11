Financement des collectivités territoriales : faut-il réformer la dotation globale de fonctionnement ?

Au fil du temps, la DGF, qui comprend 18 composantes, est devenue de plus en plus “complexe” pour les communes : “elle juxtapose des dotations forfaitaires et de compensation semi-figées, car calculées en fonction de données historiques, et des dotations de péréquation, fondées au contraire sur des données contemporaines reflétant la situation actuelle des collectivités“. La complexité tient aussi aux finalités auxquelles elle cherche à répondre :

compenser d’anciennes recettes fiscales dévolues aux collectivités (y compris allègements de la taxe professionnelle) ;

compenser des transferts de compétences ;

redistribuer des ressources en faveur des collectivités défavorisées.

L’idée de réformer la DGF est régulièrement évoquée : en 2015, un rapport proposait son évolution. En novembre 2023, le président de la République a exprimé son intention de charger le Comité des finances locales (CFL) d’une réforme de la DGF “pour faire un système plus juste, plus clair et plus prévisible“.

Quelles sont les principales critiques ? Le rapport de la Cour des comptes évoque notamment :