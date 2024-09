Nouvelles règles pour la gestion des déchets verts dans la CACEM : fini les sacs plastiques !

La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) a annoncé de nouvelles règles pour la collecte des déchets verts dans le centre de l’île. Désormais, les sacs en plastique ne sont plus autorisés pour cette collecte, une décision qui s’inscrit dans une démarche écologique pour mieux gérer les déchets organiques.

Pourquoi ces changements ?

Les sacs plastiques utilisés pour collecter les déchets verts sont désormais refusés par le Centre de Valorisation Organique (CVO) et l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) au Robert. Ces infrastructures ne peuvent pas traiter correctement les matières vertes lorsqu’elles sont emballées dans du plastique. En réponse, la CACEM invite les habitants à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Quelles solutions pour les habitants ?

Face à cette interdiction, plusieurs alternatives sont proposées aux habitants du centre de la Martinique :

Compostage domestique : Les usagers peuvent demander un composteur pour transformer leurs déchets verts en compost.

: Les usagers peuvent demander un composteur pour transformer leurs déchets verts en compost. Paillage : Utiliser les déchets verts pour réaliser du paillage autour des arbres et des plantes, afin de conserver l’humidité du sol.

: Utiliser les déchets verts pour réaliser du paillage autour des arbres et des plantes, afin de conserver l’humidité du sol. Déchèterie ou collecte en vrac : Les déchets peuvent être déposés en vrac ou dans des sacs réutilisables, à condition que le volume ne dépasse pas un mètre cube.

Une décision favorable pour l’environnement

Cette nouvelle mesure vise à réduire la pollution plastique tout en valorisant les déchets verts. Les pratiques encouragées, comme le compostage, offrent une gestion plus durable des déchets et contribuent à l’amélioration des sols locaux. En adoptant ces solutions, les habitants du centre de la Martinique peuvent réduire leur impact écologique et participer à un mouvement en faveur de l’environnement.

Avec ces nouvelles règles, la CACEM fait un pas en avant vers une gestion plus durable des déchets verts, en phase avec les défis environnementaux actuels.

Le communiqué officiel de la CACEM : https://www.cacem.fr/actualite/collecte-des-dechets-verts-2/

