Associated Press, publié par ABC News.

Après la victoire d’Haïti 4–1 à Saint-Domingue, une déclaration enthousiaste de Wilson Isidor sur Hispaniola provoque une polémique. La Fédération haïtienne la présente comme une manifestation d’attachement à ses origines, sans intention hostile.

Les autorités dominicaines annoncent que la sélection haïtienne ne pourra plus jouer dans leur pays, invoquant des dégradations du stade. La controverse nourrit également des discours politiques contre les migrants haïtiens.

L’article rappelle que l’insécurité contraint Haïti à organiser ses rencontres à l’étranger. Le paradoxe : une réussite sportive révèle la dépendance matérielle du pays envers un voisin avec lequel les relations restent profondément conflictuelles