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    Haïti : une modification des règles électorales suscite la contestation

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    FILE - A pedestrian walks near the Bank of the Republic of Haiti, right, in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, March 21, 2019. ( AP Photo/Dieu Nalio Chery, file)

     Associated Press.

    Le Conseil électoral provisoire retire l’obligation, pour les candidats, de présenter une attestation confirmant l’absence de gel de leurs avoirs au titre de sanctions étrangères. Les personnes sanctionnées par le Conseil de sécurité de l’ONU restent exclues. Cette distinction pourrait permettre la participation de responsables visés par d’autres sanctions internationales. Des critiques y voient un affaiblissement des garanties de responsabilité publique. La controverse intervient alors que l’insécurité entrave déjà l’organisation des élections et l’inscription des électeurs.

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