Informations sur les sociétés des îles Caïmans accessibles aux journalistes Les députés approuvent un nouvel accès aux informations sur la propriété effective

Cayman Compass.

Par James Whittaker –

Les journalistes et les universitaires enquêtant sur la criminalité financière pourront accéder aux informations sur les véritables propriétaires des sociétés basées aux îles Caïmans en vertu de la nouvelle législation sur la transparence.

La réglementation permettant à ceux ayant des « intérêts légitimes » – y compris les journalistes – d’accéder aux informations sur la propriété effective des entités des îles Caïmans a été adoptée par le Parlement lundi.

Ces mesures ne vont pas jusqu’à l’établissement de registres entièrement ouverts, comme le préconise le Royaume-Uni, mais vont plus loin que ce que certains défenseurs de l’industrie des services financiers aux îles Caïmans ont conseillé.

Une chambre à moitié vide a voté neuf voix contre une en faveur des nouvelles règles lundi soir. L’ancien ministre des Finances, Chris Saunders, désormais député d’opposition indépendant, a été la seule voix dissidente, invoquant des préoccupations en matière de protection des données.

Le Premier ministre Juliana O’Connor-Connolly, également ministre des services financiers, a déclaré que ces mesures représentaient un compromis qui permettrait aux îles Caïmans de tenir ses critiques à distance et de jouer un rôle de premier plan dans la définition du discours sur la transparence pour les centres offshore.

Le Premier ministre, qui a eu des entretiens avec de hauts responsables britanniques, dont Stephen Doughty, ministre d’État aux Territoires d’outre-mer, à Londres le mois dernier, a déclaré qu’elle avait obtenu l’engagement du Royaume-Uni de ne pas chercher à imposer un « décret en Conseil » pour forcer les îles Caïmans à adopter des registres entièrement publics. Elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une « ligne rouge » pour le territoire qui aurait déclenché une action en justice.

« Ces règlements offrent ce que nous croyons être une alternative acceptable et équilibrée », a-t-elle déclaré, insistant sur le fait que les îles Caïmans fourniront des informations appropriées à toute personne « dont l’objectif est d’aider à combattre et à prévenir le blanchiment d’argent » sans porter atteinte aux obligations constitutionnelles en matière de respect de la vie privée.

La définition de base des bénéficiaires effectifs est celle des véritables personnes qui exercent un contrôle sur l’activité d’une société et qui en tirent des bénéfices.

Les îles Caïmans mettent depuis longtemps ces informations à la disposition des enquêteurs sur la criminalité financière, mais elles sont de plus en plus soumises à des pressions pour offrir un accès plus général.

Réagissant aux nouvelles règles, mardi, le PDG de Cayman Finance, Steve McIntosh, a fait valoir que le régime actuel des îles rendait le risque de financement illicite dans le pays « extrêmement faible » par rapport à d’autres juridictions.

« Étant donné qu’il n’y a aucune preuve que les îles Caïmans aient un problème de financement illicite, Cayman Finance considère que l’accès aux intérêts légitimes est une solution à la recherche d’un problème », a-t-il déclaré.

« Cependant, nous pensons que la loi et les règlements introduits par le gouvernement ont trouvé un bon équilibre entre la protection de la vie privée des clients et des investisseurs et les préoccupations de nos critiques. »

Poussée pour des registres ouverts

Le Parlement britannique a adopté en 2018 une législation anti-blanchiment d’argent exigeant de ses territoires d’outre-mer, dont les îles Caïmans, qu’ils introduisent des registres publics de propriété effective d’ici 2020, sous la menace d’un décret en Conseil pour imposer la mesure.

Cependant, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne selon lequel des mesures similaires – introduites dans l’Union européenne – étaient invalides a compliqué la situation.

La Cour a jugé que l’accès sans restriction aux informations sur la propriété des sociétés constituait une « atteinte grave aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ».

Les préoccupations citées comprenaient la peur de l’enlèvement et de l’extorsion de personnes fortunées dont les actifs étaient publiquement accessibles à tous.

Se référant à cet arrêt, M. Saunders a déclaré qu’il était préoccupé par les règlements soumis au parlement des îles Caïmans lundi.



Chris Saunders a été la seule voix dissidente lors de l’adoption des nouvelles règles lundi – Photo : Fichier

« J’ai toujours eu un problème avec la propriété effective en ce qui concerne les droits à la vie privée », a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose qui me préoccupe encore profondément et à ce stade, je ne pense pas pouvoir le soutenir tant qu’il ne deviendra pas la norme mondiale », a-t-il déclaré.

« Ligne rouge »

Le Premier ministre O’Connor-Connolly a déclaré que les règlements ne permettaient pas de rendre les informations sur la propriété des sociétés entièrement accessibles au public – ce qui, selon elle, avait été une « ligne rouge » lors des récents entretiens au Royaume-Uni.

Et elle a insisté sur le fait que les îles Caïmans auraient été prêtes à s’adresser à la Cour européenne – qui, même après le Brexit, est la dernière instance d’appel pour les îles en matière de droits de l’homme en raison des relations constitutionnelles du territoire avec le Royaume-Uni.

La volonté du gouvernement travailliste de faire des compromis a rendu cela inutile, a-t-elle ajouté.

« Je suis heureuse de dire que nous en sommes arrivés à ce que le Premier ministre dise qu’ils n’invoqueraient pas d’ordre en conseil. »

Elle a déclaré que les règlements répondent aux objectifs de transparence tout en respectant la vie privée et les obligations constitutionnelles.

Toute personne souhaitant obtenir des informations du registre central de propriété effective des îles Caïmans doit démontrer un « intérêt légitime » et qu’elle recherche ces informations dans le but de « prévenir, détecter, enquêter, combattre ou poursuivre le blanchiment d’argent, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ».

La réglementation accorde également l’accès aux organisations de la société civile et à toute personne recherchant des informations dans le cadre d’une relation commerciale, à condition qu’elle réponde aux critères pertinents.

Pressions politiques

L’adoption des règlements sur la propriété effective et l’accès aux intérêts légitimes ne fera probablement que peu apaiser les critiques les plus virulents des îles Caïmans.

Le sommet des dirigeants des territoires d’outre-mer à Londres le mois dernier s’est accompagné d’une nouvelle pression de la part des politiciens britanniques sur cette question.



Big Ben et les Chambres du Parlement à Westminster Palace à Londres. Les membres du Parlement britannique ont fait pression sur les îles Caïmans pour qu’elles créent des registres publics de propriété effective.

« Des registres publics sont nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent… [et] pour que nous puissions suivre l’argent afin d’identifier les éventuelles fautes », ont écrit 40 députés dans une lettre ouverte au secrétaire d’État aux Affaires étrangères, David Lammy, l’exhortant à adopter une position plus ferme.

Dame Margaret Hodge, du Parti travailliste, et le député conservateur Andrew Mitchell, écrivant dans le Guardian, ont critiqué « l’hésitation et le retard » concernant les registres publics de propriété effective.

« Nous savons trop bien que les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne jouent un rôle crucial en aidant les escrocs et les fraudeurs fiscaux à blanchir et à dissimuler leur argent sale », ont écrit Hodge et Mitchell dans un éditorial du quotidien de gauche.

« Les registres publics, et le contrôle qu’ils apportent, sont le meilleur antidote au fléau du financement illicite. »

Dans une colonne de réponse dans le Cayman Compass, l’économiste Julian Morris a accusé les critiques des îles Caïmans de manquer le point et d’induire le public en erreur. Il a déclaré que les îles Caïmans disposent d’un régime de propriété effective de classe mondiale avec un meilleur bilan de vérification de l’exactitude de ces informations que le Royaume-Uni.

Et il a insisté sur le fait que les informations pertinentes sont déjà suffisamment accessibles à ceux qui en ont besoin à des fins légitimes.



Julian Morris

« La vie privée n’est pas un luxe ; en fait, pour beaucoup, c’est une nécessité », a-t-il écrit.

« Dans les juridictions où l’état de droit est faible, la possibilité de garder confidentielles les informations financières personnelles est une question de vie ou de mort.

« Les îles Caïmans aident des milliers d’entrepreneurs, d’investisseurs

J’aime ça : J’aime chargement…