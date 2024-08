IsraAID fait don de matériel radio bidirectionnel à Caritas Dominique

Dominica News Online –

Jeunes bénéficiaires des dons de radioamateurs.

Dans le cadre des efforts visant à “renforcer la résilience grâce à son soutien continu aux organisations locales”, IsraAID Dominica a récemment fourni du matériel radio bidirectionnel à Caritas Dominica pour renforcer son initiative Youth Emergency Action Committees (YEAC) (Comités d’action pour les jeunes en situation d’urgence).

Le samedi 17 août 2024, un groupe de vingt-cinq jeunes a reçu sa licence de radioamateur ainsi que des radios portatives personnelles. Ces bénévoles ont participé à une formation approfondie sur les communications radio au cours des derniers mois.

En outre, dix personnes ont reçu une formation et une certification d’instructeur en premiers secours et en réanimation cardio-pulmonaire. Caritas est l’organisation caritative d’action sociale de l’Église catholique romaine en Dominique. L’initiative des Comités d’action d’urgence pour la jeunesse est financée par l’USAID/BHA et est mise en œuvre par Caritas Dominique. Elle vise à doter les jeunes de compétences en matière d’intervention d’urgence, de préparation aux catastrophes, d’atténuation des effets et de réduction des risques.

En outre, Caritas Dominique a reçu l’équipement nécessaire pour établir une station de base. Cette installation facilitera une communication efficace entre les membres et avec les autorités compétentes dans les situations d’urgence, lorsque les méthodes de communication conventionnelles peuvent échouer, ce qui leur permettra de mieux aider leurs communautés.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une collaboration continue entre IsraAID Dominica et Caritas Dominica, établie par un protocole d’accord signé au début de l’année. Dans le cadre de cette collaboration, les membres des Youth Emergency Action Committees (YEAC) ont participé à une formation sur la filtration de l’eau.

Mme Mahalia Paul, chef de projet des Comités d’action d’urgence pour la jeunesse, a fait remarquer que “le partenariat de collaboration entre IsraAID et Caritas Dominique a porté de nombreux fruits au cours des derniers mois, renforçant considérablement la capacité du projet YEAC et renforçant l’autonomie et la confiance de nos jeunes et jeunes adultes”.

La mobilisatrice communautaire d’IsraAID, Mme Annel Lewis, a parlé de l’importance de développer et de maîtriser l’utilisation de la radio amateur chez les jeunes.

“L’équipement donné est en effet un investissement crucial, en particulier lorsqu’il s’agit de la communication en cas de catastrophe. Il permet non seulement de rester en contact dans les situations critiques, mais joue également un rôle important dans l’éducation et la préparation de la communauté. Il est particulièrement utile d’encourager les jeunes à apprendre et à maîtriser les techniques de radioamateur. Cela permet d’assurer la continuité de ces techniques de communication importantes et de créer un réseau d’individus compétents qui pourront contribuer aux efforts d’intervention d’urgence à l’avenir”, a-t-elle souligné.

IsraAID a initié sa première mission humanitaire à la Dominique au lendemain de l’ouragan Maria en septembre 2017. Depuis lors, IsraAID Dominica a été activement impliqué dans divers secteurs, y compris la préparation aux catastrophes, l’éducation et le soutien aux moyens de subsistance à travers la nation.

L’ingénieur principal de la Commission nationale de réglementation des télécommunications (NTRC), M. George James, s’adressant aux bénéficiaires, a déclaré : “Ce qui se passe ici aujourd’hui témoigne des dons et du potentiel que nos jeunes ont et mettent à profit dans ce pays. Vous avez maintenant votre permis et votre équipement, je vous encourage à vous en servir comme d’un tremplin pour une éventuelle carrière. Profitez de ce que vous avez maintenant et maintenez votre permis à jour.

J’aime ça : J’aime chargement…