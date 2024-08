Jackson est en forme et prête, selon l’entraîneur Francis

Shericka Jackson, championne du monde en titre du 200m (Photo : Naphtali Junior)

DERNIÈRES NOUVELLES, SPORTS

Robert Bailey, journaliste à l’Observer, robertb@jamaicaobserver.com

Jackson est en forme et prête, dit l’entraîneur Francis

PARIS, France – Stephen Francis, l’entraîneur de la championne du monde en titre du 200m, Shericka Jackson, a indiqué qu’elle était en forme et prête à concourir aux Jeux Olympiques de cette année à Paris.

Les inquiétudes concernant la condition physique de Shericka Jackson se sont multipliées depuis qu’elle s’est apparemment blessée dans le 200 m féminin du Grand Prix d’athlétisme de Hongrie au début du mois. Jackson, qui menait la course à une cinquantaine de mètres de l’arrivée, s’est arrêtée et a franchi la ligne d’arrivée en boitant.

“Pour autant que je sache, elle me semble aller bien”, a déclaré Francis mardi. “Elle est en pleine forme.

Jackson, la femme la plus rapide en vie sur 200m, est la double championne nationale de sprint en titre. Âgée de 30 ans, elle est la Jamaïcaine la plus rapide cette année sur 100 m et 200 m, avec des temps respectifs de 10,84 et 22,29 secondes.

J’aime ça : J’aime chargement…