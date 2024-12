APPEL. “Je veux retrouver la femme qui a sauvé mon fils”

Cette histoire aurait pu avoir un dénouement tragique. Ophélie est encore émue par ce qui aurait pu arriver, en témoignent les larmes qu’elle peine à retenir. Elle se souviendra longtemps de ce lundi 16 décembre 2024.

En cette fin d’après-midi la jeune femme va chercher son fils William à son école primaire au Lamentin. Mais quelque chose cloche. Devant l’établissement scolaire, William est debout, consolé par son père. L’enfant est sous le régime de la garde alternée et c’est la semaine d’Ophélie. Le petit garçon ne porte pas le t-shirt qu’il portait le matin même. Son inquiétude augmente quand elle voit plusieurs taties qui semblent l’attendre. « Je sens qu’il y a quelque chose qui ne va pas. » Son ancien compagnon lui lâche : « William est venu à pied à mon travail. » Ophélie ne réagit pas. La mère est en sidération.

William, âgé de 8 ans est porteur de handicap. Sans que personne ne le remarque, le garçonnet a quitté l’école pour se rendre à pied au travail de son père, au bâtiment Albizia face à l’hôpital Mangot-Vulcin. L’incompréhension règne aussi bien du côté des parents que de celui du personnel de garderie. D’autant plus que William aime sa routine. Une tatie le confirme, après l’école l’enfant se rend toujours à la garderie. « Il suit les règles. C’est un enfant très calme », précise la maman. L’absence de William en garderie a tout de même été constatée par le personnel sans soulever d’inquiétude.

Ophélie s’enquiert auprès de son fils afin d’en savoir plus mais l’enfant n’est pas bavard. « Il est sorti et il a marché jusqu’au travail de Papa. C’est tout ce qu’il me dit sur le moment », ajoute la maman. Cette dernière oscille entre incompréhension et colère sourde. Pendant plus d’une heure, son fils qu’elle croyait en sécurité à l’école était en fait en train de cheminer seul au bord d’une route sans trottoir. Les parents de William tentent de reconstituer le trajet qu’a fait le petit garçon. « Il est difficile d’évaluer le parcours qu’il a pu faire en une heure », se questionne Ophélie.

Il serait passé près de la Fée Sylda du côté de Place d’Armes puis vers la Sécurité sociale. « Dans tous les cas, il s’est retrouvé au niveau du rond-point de Lagarrigue menant à Mangot-Vulcin et a traversé une deux fois deux voies », précise la maman. L’enfant aurait donc continué son chemin jusqu’au travail de son père sur la route du Vert-pré à côté d’Orange.

William est en boucle sur l’événement, ce qui, selon sa mère, prouve que le garçonnet a été profondément marqué par l’incident. “Il me parle de voitures qui ont failli tomber. Là, je comprends que des voitures ont failli le renverser”, explique Ophélie.

Malheureusement, les parents de William ne savent pas grand-chose de la jeune femme qui a récupéré l’enfant. « C’est un couple qui circulait en voiture. La femme est enceinte. Elle a trouvé étonnant de voir un enfant de cet âge seul au bord de la route », raconte Ophélie. La jeune maman espère sincèrement retrouver la femme qui a raccompagné William au travail de son père. « Je ne sais pas qui c’est mais elle a clairement sauvé la vie de mon fils. A travers cet appel à témoin, je souhaite la remercier », dit Ophélie la gorge nouée.

