Jean Christian Duquet, un amoureux de la culture locale

Arrivé du sud de l’Hexagone, Jean-Christian Duquet tombe amoureux de la Martinique. En 2019, il choisit de s’y installer sa famille pour un nouveau départ. En effet, un départ sur les chapeaux de roue. Il mène de front non seulement une brillante carrière dans la communication mais il apporte sa pierre à l’édifice culturel de l’île en soutenant et en accompagnant des artistes locaux.

Jean Christian Duquet dispose de nombreuses cordes à son arc. La journée, il travaille dans une régie publicitaire. Le soir et le week-end, il enfile d’autres casquettes. Il se lance tout seul dans l’aventure. Il gère un cabinet qui a pour vocation quatre domaines d’expertise. Jean-Christian Duquet propose du conseil en stratégie pour les porteurs de projets, les chefs d’entreprise qui sont en phase de création. Le Diamantinois pratique la communication à 360 degrés. « Je travaille un peu avec tous les médias Il gère et pilote des projets. Dans ce cadre, Jean-Christian Duquet travaille sur un projet écotouristique.

Dernier point de compétences : l’ingénierie culturelle, l’activité qui lui prend le plus de temps. Depuis quatre ans, Jean-Christian Duquet dispense ses conseils en ingénierie culturelle. Deux mots que l’on n’a pas l’habitude de voir associés. « L’ingénierie, c’est toute la partie étude notamment d’accompagnement de projets artistiques en phase de développement jusqu’à la concrétisation de l’évènement. » Jean-Christian Duquet aide également à la définition du projet artistique, de la cible, de l’objectif. Il est en charge de l’aspect financier de l’événement. Ici, il s’agit de trouver des financeurs privés ou publics en sponsoring ou en mécénat.

Comment Jean-Christian Duquet a fait ses premiers pas dans le confidentiel domaine de l’ingénierie culturelle ? Comme toutes les aventures humaines, son histoire commence par une rencontre, il y a quatre ans. Il découvre une pianiste de talent, Annick Ozier-Lafontaine. Elle met en scène et joue dans des films-concerts. Un film est projeté sur grand écran comme dans toutes salles de cinéma. En revanche pas une note de musique dans la bande son. Un orchestre est présent et joue en live la musique du film.

En l’occurrence, il s’agissait du moyen métrage Merveilleuse Martinique. Sur scène cinq musiciens performaient, deux violonistes, un violoncelliste, un percussionniste, et évidemment Annick Ozier-Lafontaine au piano. Le montage de cet événement ne s’est pas fait sans mal. « Il a été difficile réunir le budget souhaité. En Martinique, cela devient de plus en plus en plus compliqué de monter des projets culturels surtout pour trouver des financements. » Jean-Christian Duquet accompagne également une autre musicienne qui joue du saxophone, Roselyne Quémin.

La culture ne s’arrête pas avec la musique et s’affranchit des frontières. C’est pour cela que le Diamantinois accompagne Serge Abessolo, acteur gabonais. En février 2023, il a été élu meilleur acteur africain francophone. Jean-Christian Duquet fait partie de l’équipe qui participe à la promotion de l’acteur gabonais. Pour ce faire, une rencontre à été organisée entre Serge Abessolo et le réalisateur martiniquais Patrick Beaucelin. Ce dernier viserait les oscars pour le millésime 2028.

Jean-Christian Duquet ne compte pas s’arrêter là. Il a pour projet de construire un pont culturel entre la Martinique et le Gabon. « L’objectif est d’ouvrir une fenêtre sur l’avenir qui rassemble les peuples, consolider les relations communes notamment », explique Jean-Christian Duquet.

Myriam Jean-Louis compte aussi parmi les belles rencontres de Jean-Christophe Duquet. « J’ai beaucoup apprécié ses silhouettes haute-couture », raconte-t-il. La styliste martiniquaise a travaillé pour les plus grands comme Pierre Cardin. « En 2005, la styliste décide de revenir au pays et de défendre la haute couture version caribéenne. Elle a un savoir-faire de quarante ans », précise Jean-Christian Duquet. L’objectif avoué est de monter une maison de haute couture dans l’île. « Le principe est de faire reconnaître la haute couture caribéenne avec ses spécificités locales auprès de la chambre syndicale de la haute couture française. » Bakoua, fibre de coco, calebasse, Myriam Jean-Louis utilise des matériaux locaux pour confectionner ses vêtements. Attention à ne pas confondre mode traditionnelle et haute couture. Des créations haute couture que Myriam Jean-Louis a pu présenter dans les locaux de la CTM durant le passage de la flamme olympique. Depuis 2023, Jean-Christian Duquet est donc l’agent artistique de la styliste.

Le chef d’entreprise est décidemment un touche à tout. Même le monde de la yole fait appel à ses services. Par exemple lorsque la Yole Rosette a changé de partenaire, le dossier a été monté par Jean-Christian Duquet.

Son domaine de prédilection reste les arts et la culture. Dès 7 ans, il se met au piano pour plus tard passer à l’orgue à tuyaux. Malgré cette fibre culturelle, il abandonne la musique pour des raisons professionnelles. « Mais actuellement, je reviens à mes premières amours. » Le Diamantinois de 54 ans recèle de talents puisqu’il apprécie de peindre.

Laurianne Nomel

