JO Paris 2024 : Anne Hidalgo plongera dans la Seine le 23 juin!

La maire de Paris, Anne Hidalgo, s’apprête à plonger dans la Seine le 23 juin prochain, accompagnée du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et du préfet de région, Marc Guillaume. Cette démarche, envisagée dans le cadre de la journée olympique et paralympique, vise à sensibiliser sur l’importance de préserver la Seine, symbole emblématique de la capitale française.

Bien que des rumeurs laissent entendre la possible participation d’Emmanuel Macron, aucun communiqué officiel de son entourage ne l’a confirmé pour l’instant. Cette initiative découle des vœux émis par Hidalgo en janvier dernier, où elle avait exprimé sa volonté de plonger dans le fleuve pour souligner son rôle vital et son potentiel récréatif.

Cependant, cette activité pourrait être sujette à des ajustements en fonction des conditions météorologiques et de la qualité de l’eau. Si les prévisions s’avèrent défavorables ou si la pollution de la Seine atteint des niveaux critiques, la date de cet événement symbolique pourrait être repoussée d’une semaine.

Ces dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour rendre le fleuve plus propre et plus accessible, avec des projets tels que l’ouverture prévue de sites de baignade au public. Ainsi, la plongée annoncée d’Anne Hidalgo marque non seulement un engagement personnel en faveur de l’environnement, mais également une étape symbolique dans la réhabilitation de ce cours d’eau emblématique de Paris.

Thibaut Charles

