Johnny Hajjar exprime sa gratitude aux électeurs de Fort-de-France

COMMUNIQUÉ

Fort-de-France, Martinique – Johnny Hajjar, candidat aux récentes élections législatives, a tenu à exprimer sa gratitude envers les électeurs de la circonscription de Fort-de-France et les Martiniquais en général pour leur soutien et leur engagement. Dans un communiqué, il remercie les 8 541 électrices et électeurs qui ont voté pour lui et sa suppléante lors du second tour.

Monsieur Hajjar a également salué l’implication de son équipe de campagne, des militants et sympathisants du PPM (Parti Progressiste Martiniquais), ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette campagne électorale, qualifiée de « courte et inattendue ». Reconnaissant le verdict des urnes, il a affirmé son intention de rester vigilant et proche des citoyens pour continuer à défendre leurs voix.

Il a rappelé aux quatre députés de la Martinique les engagements du Nouveau Front Populaire, soulignant la nécessité d’un projet tenant compte des spécificités martiniquaises. Johnny Hajjar a mentionné les travaux qu’il avait initiés avec les collaborateurs du groupe socialiste de l’Assemblée sur des sujets cruciaux tels que la vie chère, la continuité territoriale, la diversification agricole et les parcours de soins pour les maladies graves comme le cancer.

Johnny Hajjar a insisté sur l’importance de l’égalité des droits, du respect des réalités locales, et de la justice économique et sociale. Il a appelé à préserver les particularités géographiques et culturelles qui renforcent la cohésion sociale en Martinique.

En conclusion, Johnny Hajjar a réaffirmé son engagement à construire une société fidèle aux valeurs du progressisme et du socialisme, en citant Aimé Césaire :

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche… Ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir. »

